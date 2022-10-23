2030年送中國人上月球 登月版「胖五」實力超強

中國下一階段的太空探索目標已經確立，將對現役運載火箭進行更新換代，延續新一代的載人運載火箭和重型運載火箭，以進行載人月球探測、月球科考基地的建設、火星採樣返回。新一代載人運載火箭已進入技術論證階段，將讓中國有能力在2030年前進行載人登月任務。

據《快科技》報導，中國航天科技集團董事長吳燕生近日公開對外透露，目前正在建設的中國太空站，將於今年底發射天舟5號貨運飛船和神舟15號載人飛船，實現6名航天員同時在空間站工作。下一步將繼續提高進入太空的能力，對現役運載火箭進行更新換代，延續新一代的載人運載火箭和重型運載火箭，使中國航天事業發展的舞台更大更好。

在談到將要實施的航天重大工程時，吳燕生說，「我們將進行載人月球探測、月球科考基地的建設、火星採樣返回、實施小行星探測等，通過這些重大工程讓中國人探索太空的腳步邁得更穩更遠。」

新一代載人運載火箭讓中國具備2030年前載人登陸月球的能力，並為後續月球科考與開發、深空探測打下基礎。（圖／央視截圖）

據中國航天科技集團一院首席總工程師姜杰透露，中國新一代載人運載火箭的研製正處於關鍵技術攻關及方案深化論證階段。新一代載人運載火箭的研製將使中國具備2030年前載人登陸月球的能力，並為後續月球科考與開發、深空探測及空間資源利用打下基礎。

報導說，目前中國探月工程4期任務已獲批，正在順利進行。探月工程4期任務包括嫦娥4號、嫦娥7號和嫦娥8號任務，這3個任務將在未來10年之內陸續實施。其中嫦娥7號正在研製中，後續將對月球南極進行探測，還將建立國際月球科研站的基本型。