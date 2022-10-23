育兒不易，過去曾有不少保持孩子身體健康的習慣、禁忌，「睡覺露肚臍易生病」就是其中一例。對此，小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮、神經外科醫師方鵬翔都證實，其實睡覺露肚臍，真的容易會生病！

陳木榮在節目《醫師好辣》中表示，有研究顯示人體熟睡時，體溫會下降0.5度左右，若體溫因為外在因素再下降，降約1度時免疫力就會下降30%，這時如果身體本來就有病毒存在，血管收縮下，有些免疫細胞難以到達應該到達的位置，因此就容易出現感冒之類的小病。

陳木榮坦言，他就曾遇過5歲男童因為愛踢被常常感冒，他建議家屬準備薄長袖或是薄被子、肚圍包住肚子保暖，之後男童就比較少感冒了；陳木榮強調，如果身體沒有病毒，有沒有露出肚臍都不會影響生病與否，並不是因為露出肚臍才生病，而是露出肚臍後失去抵抗力，原本和平共存的病毒開始作怪，才會導致相關症狀出現。

方鵬翔則分享，自己曾收治一個常常偏頭痛的病人，有一陣子向他抱怨常常生病，「開藥都沒辦法改善」，細究後才發現，原來對方開始嘗試裸睡，冷氣開很低、被子又很薄，雖然身心靈放鬆了，身體卻也開始生病了；最後病人聽從建議在肚臍附近蓋了一條薄被子，症狀才終於改善。

方鵬翔解釋，之所以蓋被要蓋肚臍，是因為胸部、肚子佔身體面積最大，離內臟最近、有很多神經和血管，因此沒有保持一定溫度就容易不舒服。