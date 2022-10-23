現場雖然陰雨綿綿，但仍有1萬多名支持者不畏風雨到場力挺。(黃敬文攝)

除了副總統賴清德再次來站台輔選外，嘉義縣長翁章梁、民進黨彰化縣長候選人黃秀芳、雲林縣長候選人劉建國、立法委員蘇巧慧、余天也到場同台，全新北市36名市議員、市議員參選人以及12名戰區總指揮也齊聚一堂，展現民進黨大團結的氣勢。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍今(23)日晚間在新北市三重區三和國中舉辦「全國旅新北同鄉之夜」，現場雖然陰雨綿綿，但仍有1萬多名支持者不畏風雨到場力挺；林佳龍除了再提4大主軸、100項政見、五大翻新等政見之外，也強調自己從年輕時期就反抗權威，批侯友宜捍衛威權體制，「大家選他還是選我」？

除了副總統賴清德再次來站台輔選外，嘉義縣長翁章梁、民進黨彰化縣長候選人黃秀芳、雲林縣長候選人劉建國、立法委員蘇巧慧、余天也到場同台，全新北市36名市議員、市議員參選人以及12名戰區總指揮也齊聚一堂，展現民進黨大團結的氣勢。

林佳龍說，今天有這麼多鄉親不畏風雨，堅持到最後來聽他的演講，萬分的感動，新北市擁有400萬的人口，是台灣最大的都市，新北不是衛星城市、衛星工廠；新北要大翻新，升格12年要真正的升級為一座國際級大都市，所以他提出4大主軸、100項政見，以及包括座標大翻新、交通大翻新、產業大翻新、社福大翻新、都更大翻新等「五大翻新」。

林佳龍指出，「新北不是別人更上一層樓的工具」，除了承諾當選市長做好做滿、更許願要將 17年來新北政黨未輪替的政見都實現，要在蔡總統、游院長、蘇院長3位前輩建立的基礎之上，「跑400公尺的第4棒追趕回來，新北市政黨輪替」；他還強調，大家是要選少年時代就反抗威權、改革進步、國際化的林佳龍，「還是選捍衛威權體制、自詡警察市長的侯友宜？」。

賴清德表示，新北市靠山靠海，土地面積廣大、物產豐富，是一個適合打拚的好所在，尤其1970至1980年，短短十年人口增加快一百萬人，讓新北成為台灣人口最多的縣市，新北也成為文化多元、社會包容且擁有奮鬥精神的城市。

賴清德強調，像林佳龍這樣地方、中央、行政、立法經驗兼備的人才很難找，所以大家不論來自哪裡，目標要一致，團結支持林佳龍當我們的市長，他所提出各種翻新的願景，每一項都是切合現在新北的需求，「現在的市長不做，那就換新的團隊來做」。