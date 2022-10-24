中共20屆一中全會今天選出新一屆7名政治局常委完全屬於中共總書記習近平人馬。對此，朝野立委皆表示，代表未來中共對台政策將取決於習近平一人，兩岸的模糊空間減少，對台態度將越趨強硬。

中共第20次全國代表大會昨天在北京閉幕，將反台獨寫入黨章，而20屆一中全會今天選出新一屆領導班子，破例三連任總書記的習近平取得空前勝利，7名政治局常委完全屬於習近平人馬，習近平牢固自己第3個任期的權力基礎，以追求更多任期的意念十分清晰。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時表示，現在中共的黨中央已經變成「習中央」，也就是說未來5年間，中國的對台政策，存乎於習近平一人；對照習近平20大的談話，未來中國在處理兩岸關係，態度上將會越來越強硬，強壓台灣。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，中共把反台獨寫入黨章，再加上未來中共中央對台工作的領導階層將全面換血，且新一屆中共領導班子都是習近平人馬，顯示中共未來對台政策將由習近平主導，這對台灣來說有點危險，台灣國安當局必須仔細評估因應，做好準備。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，中共鷹派抬頭，再加上內部民族主義高漲，習派為鞏固勢力，必定會對外更強硬，反對台獨及外國勢力介入，把底限畫得更清楚，兩岸間的模糊空間會越來越少，台灣的空間將被壓縮，未來在處理兩岸關係將會更棘手。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，中共20大後，習近平又增強了對內部的控制力道，對於台海未來會投下什麼變數，台灣千萬不能掉以輕心，必須要厚植國防做相應準備，時代力量主張國防預算要增加，相關國防議題如訓練、役期都必須要立即檢討。