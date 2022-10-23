新一波BA.5新冠肺炎本土個案連四天低於4萬，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天新增3萬5322例本土個案，今天新增個案較上周同期降幅約為15％，預估若疫情下降趨勢不變，可望近期脫離高原期；另指揮中心發言人莊人祥接受媒體聯訪表示，上周總病例數為26萬6020例，較前一周31萬2085例減少4萬6065例，下降14.8％，若下降趨勢持續，最快11月初將討論隔離天數縮短事宜，以利為確診民眾投票解套，本周疫情是否持續下降將為觀察關鍵。

隨著九合一選舉將至，但依現行規定，確診者不可外出投票，被外界質疑違憲，因此指揮中心研擬討論縮短隔離天數解套。

莊人祥指出，未來將朝兩大方向解決，包含同住家人3+4改為0+7，再者是確診者7+7後7天自主健康管理先逐步微調為7+0，縮短確診者隔離和自主防疫時間，民眾無法投票的限制有望解套，最快11月初有望討論。

他說，上周病例數有顯著下降趨勢，但因國慶連假效應可能反映在上上周，即10月9日至15日當周，導致病例數托高，使得上周降幅看起來比較大，因此還需要觀察本周病例數是否持續下降這麼多；但預期接下來降幅應會在10％左右。

此外，莫德納及BNT的BA.5次世代雙價疫苗文件陸續繳交完畢，預計最快23至29日間舉行緊急使用授權（EUA）審查。莊人祥說，EUA審查完畢後，將盡快安排衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論，一旦通過後，就會儘速進貨。