金鐘57戲劇節目頒獎典禮昨（22日）晚間在國父紀念館舉行，頒獎典禮主持人由女星曾寶儀擔任，開場就和網紅阿翰藉「九天玄女哏」翻拍入圍作品的經典片段，逗趣又精彩的表現嗨翻全場，獲得許多觀眾的誇讚，曾寶儀在今（23）日分享準備金鐘獎的心路歷程，獲得一票演藝圈好友的高度讚賞，時隔7年小S也透過臉書獻上鼓勵，讓不少人感動。

曾寶儀擔任本屆金鐘獎頒獎典禮主持人，在前期準備就下了不少苦功，自曝「每一段主持稿都是反覆再反覆地精修，我覺得大家都快被我搞瘋了。」而她本來準備了對男主角入圍者的講稿，但因為超時忍痛放棄，不過她趁著廣告時間都一一去跟入圍者說了，專業又用心的態度獲得業界與觀眾們的一致讚賞。這段感想引來女星小S直誇：「厲害喔」，曾寶儀也謙虛回：「哎喔，謝謝妳啦！」有人在底下敲碗希望兩人未來有機會一起主持。

小S主動鼓勵曾寶儀。（圖／截圖自曾寶儀facebook）

過去兩人曾是主持人黃子佼的前任，當年小S和曾寶儀是朋友，小S和黃子佼交往，不料卻傳出曾寶儀橫刀奪愛，讓小S在節目上哭著說：「不管有沒有跟阿寶交往，我真的不介意，我真的很祝福你」，曾寶儀則回應自己不是第三者。之後三人在工作上很久沒有同框，直到黃子佼分手曾寶儀，與女星孟耿如交往，三人關係才有了緩和，在2015年的金鐘獎上小S主動提及前男友黃子佼和前情敵曾寶儀，三人在舞台上合體，世紀大和解的畫面掀起網友熱議，如今小S主動鼓勵曾寶儀，也讓許多人看到兩位女主持人之間的惺惺相惜，讓不少粉絲感到開心。