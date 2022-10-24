警方在劉的住處搜到356公克的大麻。（翻攝畫面）

警方依毒品罪嫌移送劉，擴大偵辦中。（翻攝畫面）

在地下樂界頗具知名度的DJ、《島國未來主義》樂隊團員劉培倫，接連涉毒。他今年8月剛因網路販售2公克大麻，一審被判3年8月；日前又被北市警南港分局搜索查獲356公克大麻與搖頭丸、K他命等毒品，訊後依毒品罪嫌移送北檢，檢察官複訊後諭令3萬交保。

南港分局偵查隊日前溯源查獲毒品案，發現47歲劉培倫涉嫌係透過Facebook與藥頭聯繫取得毒品，經成立專案小組布線蒐證，13日持北院核准的搜索票前往查緝，當場在劉的住處查獲他持有356克大麻、7支大麻煙油、另有搖頭丸及K他命等。

據了解，員警進屋查緝時，發現劉嫌將大麻成品大剌剌擺在客廳，桌上另有DJ刷盤及多張黑膠唱片，宛如小型收藏室，他自稱從事音樂工作，目前為夜店工作人員，檢警將持續追查其毒品來源及販毒流向。

檢警查出，在地下樂界人稱「愛吹倫」的劉培倫，在去年8月23日傍晚，以手機通訊軟體與潘姓女子聯繫，約定以3200元價格販售2公克大麻後，由潘女請不知情的LALAMOVE快遞人員前往劉的住處取貨，潘女再轉帳給劉完成交易。去年10月，他又以每克1200元價格，向中盤毒販購買200公克大麻，要伺機轉售賺價差，北市警循線逮捕他。

經北檢起訴，北院法官考量他坦承犯行，犯後態度不錯，認定他只是下游毒販，其主觀惡性或造成毒品擴散的危害，與中、大盤商藉販毒攫取暴利相較，顯然較低，在客觀上的確足以引起一般同情，情堪憫恕，依刑法第59條規定減輕其刑，一審判3年8月，可上訴。但劉近日又被查獲持有大量毒品，顯然已從一審法官口中的小盤，晉升為中盤毒販。

根據《島國未來主義》的臉書介紹，由前無政府、盪在空中以及台買加環繞音效貝斯手愛吹倫號召，2018年成立《島國未來主義》大樂隊，成員最多達18名，一大宗旨是向Afrobeat之父Fela Kuti致敬。音樂結合了Funk、迷幻、Jazz等元素，強調律動與即興，亦同時在探索世界各地的島國原住民傳統音樂，並試圖溶入作品中；在意識形態與美學則承襲「非洲未來主義」，再將其轉換為「南島語系」版本，藉導入台灣的原住民神話與外星人傳說等，試圖打造出屬於台灣特有的Formobeat，更要對於島國的未來提出美好願景。

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