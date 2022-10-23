每兩年舉辦一次的世界盃男女混和藝術甜點大賽（Mondial des Arts Sucres，簡稱MDAS），第7屆賽事將於10月28日至31日在正式在法國巴黎登場，本屆賽事將有16個國家組成隊伍參賽，台灣甜點新星王家承、童怡靜代表我國前往法國參賽，采盟免稅店在選手登機前，也特別獻上旅客的加油祝福，期待選手們用甜點征服世界。（陳麒全攝）

每兩年舉辦一次的世界盃男女混和藝術甜點大賽（Mondial des Arts Sucres，簡稱MDAS），第7屆賽事將於10月28日至31日在正式在法國巴黎登場，本屆賽事將有16個國家組成隊伍參賽，台灣甜點新星王家承、童怡靜代表我國前往法國參賽，采盟免稅店在選手登機前，也特別獻上旅客的加油祝福，期待選手們用甜點征服世界。（陳麒全攝）

每兩年舉辦一次的世界盃男女混和藝術甜點大賽（Mondial des Arts Sucres，簡稱MDAS），第7屆賽事將於10月28日至31日在正式在法國巴黎登場，本屆賽事將有16個國家組成隊伍參賽，台灣甜點新星王家承、童怡靜代表我國前往法國參賽，采盟免稅店在選手登機前，也特別獻上旅客的加油祝福，期待選手們用甜點征服世界。（陳麒全攝）

兩年舉辦一次的世界盃男女混和藝術甜點大賽（Mondial des Arts Sucres，簡稱MDAS），第7屆賽事將於10月28日至31日在正式在法國巴黎登場，本屆賽事將有16個國家組成隊伍參賽，台灣甜點新星王家承、童怡靜代表我國前往法國參賽，采盟免稅店在選手登機前，也特別獻上旅客的加油祝福，二位選手拿出手機拍照。（陳麒全攝）

每兩年舉辦一次的世界盃男女混和藝術甜點大賽（Mondial des Arts Sucres，簡稱MDAS），第7屆賽事將於10月28日至31日在正式在法國巴黎登場，本屆賽事將有16個國家組成隊伍參賽，台灣甜點新星王家承、童怡靜代表我國前往法國參賽，采盟免稅店在選手登機前，也特別獻上旅客的加油祝福，期待選手們用甜點征服世界。

MDAS是唯一指定由男女混合組隊參賽的世界盃西點大賽，在甜點系列賽事中具有獨特的意義，這二年因受新冠疫情影響，第7屆的MDAS大賽延期兩年，在2022年才再次展開，今年台灣隊由甜點新星王家承、童怡靜代表我國參賽，比賽團隊在23日深夜搭機前往法國，采盟免稅店特別獻上旅客們為參賽選手手寫的加油便條組成的加油板，讓王家承、童怡靜二位選手感動，表示已經帶上國旗，將盡全力「用甜點征服世界」，要讓國旗再度在世界飄揚。

王家承表示，一個人要去比賽是非常不容易的，背後是需要有團隊支援。在這次參賽是負責糖藝、大型蛋糕與盤式甜點的部分，糖藝作品在台灣比較少會練習，所以在訓練期間特別在糖藝的部分下了工夫，每天幾乎都超過10小時的練習，因為糖要在170度的高度下溶解後塑型，所以手上也多了不少傷口，而且這次大會的比賽規定更新了很多，自己也需要去突破拿到好成績。

童怡靜表示，這次是負責巧克力藝術的部分，在訓練期間除了不斷的練習，也特別感謝教練、助手，還有幕後的團隊，在出發前還看到采盟免稅店準備的旅客手寫加油板，讓我非常感動，會好好地加油，也謝謝大家的支持。

選手教練楊嘉明表示，家承和怡靜在訓練間非常努力，二個人除了上班時間，下班後幾乎都為比賽在訓練，也期待他們在這次比賽中能為台灣奪得好成績，也為他們的辛苦練習比賽拿到肯定。

領隊李淑如表示，今年台灣隊在出發比賽前，同步透過募資平台進行群眾募資活動，藉由募資與社群平台的宣傳，提升賽事的能見度，讓大眾能夠提前參與對台灣隊的支持與關注，也讓更多人可以看見台灣甜點烘焙產業人才的努力，更希望可以透過群眾的力量促進「產業傳承」，讓比賽的經驗能夠延續給下一個世代。