波音公司剛剛發布了B-52同溫層堡壘轟炸機(Stratofortress)改進升級版的完整形象，它更換了勞斯萊斯(Rolls-Royce)F130渦扇引擎，以及新的AESA 雷達，可以視為全新的改進型，因此可能重新命名為 B-52J，或是B-52K。

空中百科新聞(Air Data News)報導，B-52轟炸機從1955年開始服役，如今已有67年；現役的B-52都為H型，1961年服役，1963年結束生產，因此最新的B-52H也已59年。

現役的B-52H，平均壽命已達到60歲。(圖/美國空軍)

B-52具有8具引擎，為飛機界之最，早期的B-52(A~G)都是使用渦輪噴射引擎，到了H型才改用油耗較少、更清潔、更安靜的普惠 TF33-P-3 渦扇引擎，改善了它的飛行性能。然而B-52都採用的是2具小口徑引擎安裝在同一個掛載點下，與後來大型飛機多半採用大型旁通比引擎的設計很不相同。

1996年，波音曾經與勞斯萊斯提出引擎改進方案，提議將B-52H改成4具大旁通比渦引擎，可以更省油以及維護成本；然而1997年，美國空軍認為這個改主省不下多少錢，還有可能改變飛機重心的風險，否決了這個提案。

B-52H在2003年進行過航電更新，但是並沒有動到引擎的部分，但是在2017年，曾發生B-52H引擎掉落的事件，證明這款轟炸機已到了機體結構大改，和必須必須更換引擎的地步。經過4年的挑選，美國空軍選定勞斯萊斯製造的F130新型渦扇引擎為B-52的新動力。更換引擎後，引擎艙也必須修改，與舊版引擎艙相比，兩具引擎之間的隔板明顯較寛，可能是配重或是進氣安全的考量。

除了引擎以外，美國空軍也將更換它的雷達，改用與F/A-18E超級大黃蜂戰機同級的AN/APG-79 主動電子掃瞄雷達(AESA)，以及新的感測器，更改雷達之後，B-52機鼻形狀變得單純。

波音還展示了一種新的內側機翼掛架，線條較舊版的更為簡單，可以降低阻力與雷達截面。另外在B-52 機背，可以看到兩個明顯的大突起，必然另有它用，但是目前功能保密中。

目前美國空軍有76架服役中的B-52H，尚未公布有多少架會升級。分析勞斯萊斯的合約，該公司將供應608台F130引擎，剛好可以供應全部B-52H機隊的更換，但情況沒那簡單，引擎必須要有備份，因此總改裝數量一定會較少。

無論如何， B-52H將迎來它最重要的一次升級，可獲得更光滑與更科技的外觀，很可能再服役到2050年，屆時它已邁入90歲。