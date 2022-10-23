2022年世界盃在位於西亞的卡達舉辦，不過因為當地屬熱帶沙漠性氣候，夏天氣溫常常飆破攝氏40度以上，本屆成為首次在冬季舉行的世界盃，雖然解決了氣候問題，卻也造成各大聯賽賽程安排過於緊湊，導致各個國腳調整不易，甚至出現了傷病的狀況，將讓世界盃比賽勝負出現很大的變數。

以往的世界盃都是辦在夏天，也就是各大聯賽的休賽季階段，因為到了球季尾聲，各聯賽球團的排名大致底定，所以許多擔任國腳的球員在這段時間，將會有充分的時間進行休息及調整。

不過冬季的世界盃卻改變了過往傳統，各個聯賽為了消化眾多賽程，會穿插安排1周進行2場比賽的密集賽事，在體力嚴重消耗的情況下，導致各隊球員受傷頻繁，如果參與歐足聯賽事的球隊更是無奈，就拿法甲球隊馬賽來說，他們9月1日在主場踢完對陣克萊蒙的聯賽，接著同月3日來到客場出戰歐賽爾，8日歐冠小組賽飛到英格蘭戰熱刺，11日回到聯賽主場踢里爾，14日歐冠對陣法蘭克福，短短14天進行多達5場賽事(3場聯賽+2場歐冠)，對於訓練精實的足球員來說也肯定是吃不消。

因此在歐洲5大聯賽當中，許多球星在即將要開打的世界盃出現了傷病的情況，其中衛冕軍法國確定將少了切爾西悍將肯特（N'Golo Kante）及里昂中場托利索（Corentin Tolisso），甚至昨天還傷了曼聯中後衛佛蘭（Raphael Varane），令法國連霸之路蒙上陰影；期待重返榮耀的英格蘭，右後衛華克（Kyle Walker）及詹姆斯（Reece James）都遭遇嚴重傷勢，讓英格蘭主帥邵斯蓋（Gareth Southgate）相當傷腦筋。這些在職業賽場踢出亮眼成績的超級球星，無法在眾所矚目4年1度的世界盃亮相，肯定會影響比賽的精采程度。