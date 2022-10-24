民眾黨主席、台北市長柯文哲今(23)日晚間前往新北市新莊，為自家新北市議員候選人陳世軒站台輔選，兩人進行掃街拜票後，接著再到陳世軒的競選服務處舉辦見面會；除了站台力挺之外，柯文哲也不免俗的提到台北市長選舉，他意有所指的表示，下一屆台北市長唯一期望就是不要貪污，「你疫苗買成這樣，連價格都不敢公開」，會做成甚麼樣子「心裡有數」。

柯文哲表示，國家的力量在於公民群體，先不說國家可以多偉大，最起碼國民要盡應盡的義務，不期望可以馬上改變這個國家，但也不要認為自己可以什麼事都不做，國家就會自動變好，所以也好歹投一個正常人出來，「像是陳世軒就比較正常一點」。

不過柯文哲接著話鋒一轉，提到台北市的選舉，他說，對於下一屆台北市長，唯一期望就是不要貪污，大家心裡有數，「你疫苗買成這樣，連價格都不敢公開」，會做成甚麼樣子，我告訴你「心裡有數」。

柯文哲也解釋為甚麼不要投蔣萬安，他說，蔣萬安雖然很聰明、意志力堅強，但進入台北市政府要搞清楚狀況至少是3年後的事了，所以如果當選市長「蔣萬安前2年一定是亂當」，至少要2年才搞得清楚，「太複雜了」。

陳世軒也藉著這次見面會，提出了自己的政見，包括在南新莊興建新莊第二運動中心、興建新莊第一間現代化室內市場，在副都心地區、頭前重劃區增設監視錄影器，加強當地治安。