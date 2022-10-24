台股限空令上膛，表達政府護盤決心，伴隨美股21日強勁反彈，台股期貨電子盤跟進大漲1.69％，加上台股企業第三季財報普遍不差，以及評價便宜，四大激勵因子到位，近期可望掀起跌深反彈行情，力抗美中科技戰、庫存調整與地緣政治風險三大利空。

金管會21日宣布，當日收盤價跌幅達3.5％以上個股，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，祭出限空令後市場反應不一，儘管法人對實質效果疑慮尚存，然可以肯定政府護台股決心，對照目前位階，多空可能在「萬三」大關附近持續駁火，伺機尋求反彈機會。

凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，台股在今年的「長空」架構下出現過三次跌深反彈行情（3月、5月、7月），普遍反彈1,000點～1,500點、幅度達6％～11％。考量台股上市櫃企業第三季財報不差，如：iPhone供應鏈、EMS廠、網通、製鞋、自行車等近半數族群表現比預估值優異，提供反彈催化劑，凱基看好，台股年底前有望複製一次跌深反彈行情。

中信投顧總經理陳豊丰認為，台股逼近2020年於12,000點～13,000點的打底整理區，多方抵抗力道有望轉強，若美中科技衝突利空仍夠較迅速消化，本波台股修正或有機會正式落底。

巧合的是，美股四大指數21日攜手強彈，道瓊、S&P 500、納斯達克指數漲幅都逾2％，費城半導體指數更是大漲3.71％，帶動台積電ADR奮力擺脫跌勢，小漲0.27％收紅；聯電ADR同樣上漲。

另外，摩根士丹利證券認為，台股過去一段時間跌勢驚人，本益比已低於五年平均值約二個標準差，評價偏低，加上台股現金殖利率在亞太不含日本市場依然名列前茅，將提供加權指數下檔支撐。