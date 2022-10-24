台股跌勢不止，內外資研究機構護航不鬆懈，瑞銀證券最新把力道灌注在股王大立光（3008）上，看好蘋果採用潛望鏡頭，帶動鏡頭產業重啟升級循環，大立光營業利益明年下半年轉正成長，升評「買進」、推測合理股價2,300元，是法說會後第四家升評外資。

內外資研究機構對大立光前景保守延續了一段時間，卻在法說會後出現轉機，先有野村證券、中信投顧相繼升評「買進」與「增加持股」，連已看空大立光三年以上的高盛證券，也接著將投資評等從「賣出」升為「中立」，再加上瑞銀證券，相當於短短一周內出現四家內外資升評大立光，實為過去數年罕見光景。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉從產業基本面、大立光財務面與評價面，列出三大升評理由，首先，蘋果在新一代的iPhone 15 Pro Max可能採用潛望鏡設計，取代現有的望遠鏡頭，這是蘋果iPhone近年來最有感的相機升級，亦可視為重啟鏡頭升級循環的重要一步。無論大立光將作為潛望鏡解決方案的獨家或主要供應商，都會是主要受惠對象。

其次，潛望鏡解決方案的單位售價比現在的望遠鏡頭高許多，大立光的營業利益將自明年下半年重新轉為正成長。再者，大立光本益比歷史區間落在11～27倍間，若以明年每股稅後純益（EPS）估值為計算基礎，現在本益比才13倍，評價面相當便宜。

陳星嘉進一步說明，大立光計畫設立新工廠，明年第三季設備將進駐，預料此新設施將成為替蘋果生產潛望鏡的專用生產線。另一方面，潛望鏡的採用機種也會從明年的iPhone 15 Pro Max，進一步擴大應用到2024年的iPhone 16 Pro Max與Pro機種。