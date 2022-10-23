民進黨苗栗縣長候選人徐定禎23日安排到北苗市場掃街拜票，並出席議員候選人陳詩弦聯合競選總部成立大會、三義服務處成立茶會，徐定禎女兒里唯也到場助選，懇請鄉親支持。身為正妹模特兒的女兒里唯在短短13秒影片中說「你我手中的選票可以改變苗栗的未來」，淺淺暖笑瞬間融化不少選民，堪稱徐定禎身邊的最強助選員。

徐定禎23日馬不停蹄走訪地方，立委洪申翰、沈發惠，以及民進黨發言人謝佩芬等人都到現場站台打氣，徐定禎的夫人楊士儀、女兒里唯也到場輔選。徐定禎表示，隨著苗栗隊候選人號次已抽出，苗栗選戰持續加溫，這2天行程滿檔，苗栗隊母雞帶小雞要團結拚勝選，他也喊出「縣長得票拚國半，議會席次全壘打」力拼年底選戰開出好成績。

徐定禎女兒里唯也趁著工作空檔放假回家，跟著徐定禎和太太楊士儀勤跑選舉行程，為苗栗隊候選人站台，意外成為媒體焦點。徐定禎表示，女兒返鄉助選對選情有正面影響，不過女兒的意願最重要，要不要回來幫忙都尊重。

里唯特別錄製影片為徐定禎拉票，呼籲大家11月26號返鄉投票，強調手中的一票都可以改變苗栗的未來，集中選票支持她的父親徐定禎。