馬來西亞創作歌手黃明志不少歌曲膾炙人口，曾和王力宏合唱歌曲《飄向北方》，在台灣也有不少歌迷，近日黃明志飛日本拍攝MV，女主角邀來天使臉蛋的前G級女優明日花綺羅，黃明志到日本順便也參訪了AV拍攝的現場，許多場景讓老司機備感親切。

歌手黃明志在日本時到成人影業的拍攝地，他進入拍攝現場時發現地上有工具箱，光是潤滑油就有十多罐，且都是不同牌子的，黃明志還找出成人道具，足足有一箱，台灣的工作人員透露調精液會有專門的人調，如果太白、太水都不行，工作人員透露假精液的基礎原料是食品果凍，有些人會加潤滑劑，或者會加入雞蛋。

而黃明志要找一位在日本成人影片當社長的台灣阿姨，據說在日本待了40年，經營成人影片社有22年的時間，之前和三上悠亞拍片也是經由這位陳美娟社長，一手包辦導演、道具、劇本、影片剪接等，正好現場在拍攝中，黃明志趁空檔訪問AV演員：「如果換鏡位軟掉要怎麼克服這些困難」，男優藤原正浩回應：「因人而異吧，有會軟掉的人，也有可以保持的人，我的話看到女優就會興奮。」

工作人員講解假精液的製作原料。（圖／Namewee youtube截圖）

女優透露曾經被舔整張臉。（圖／Namewee youtube截圖）

被問到最奇怪的場景，男優回答：「有試過半夜在田地拍攝」，黃明志接著問有沒有什麼不愉快的合作經驗，女優回答：「剛出道的時候，（有遇到）喜歡舔別人的全身，和對方合作時，整張臉都被舔，連鼻孔都被舔」，讓旁邊男優直接笑噴。