在後疫情行銷年代， 網紅行銷已是顯學，因此網紅產業亦處於快速成長階段，而對於年輕世代，有想法、有創業網紅近年快速崛起，加上疫情轉變了行銷模式，現自媒體可說是「網紅當道」的時代。有鑒於此，臺北市商業處、旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會共同舉辦「臺北網紅節」，並舉辦TY Star網紅獎，邀請momo購物網為協辦單位，獨家擔任「 TY Star網紅獎」票選指定平台，自活動啟動之後，主辦方接到上百位各領域優秀創作者報名，希冀藉此選出最閃亮的人氣新星。

今年TY Star網紅獎分為三大組競賽，星星組5萬(含)以下粉絲數、月亮組5-20萬(含)粉絲數、太陽組20萬以上粉絲數，今年報名網紅有近百萬粉絲Tik Tok大網紅、超高人氣營養師、舞蹈專家、年輕學生族群、親子生活、攝影師等，涵蓋非常多元化類型的網紅參賽，高手雲集、頭角崢嶸。

即日起至11月13日TY Star網紅獎網路人氣票選熱烈展開，至momo購物網「TY Star網紅獎」專區，每人一日可投3票，即有機會抽中好來ET3聲波電動牙刷2名、Adidas休閒健身包5名、PHILIPS不倒咖啡杯10名，投票次數越多中獎機會越大。