經過兩個月的戰事，澤倫斯基總統的聲望達到了顛峰，成功將烏克蘭絕大多數的民眾團結在他身後，至少在戰爭期間是如此。對許多烏克蘭政治的觀察家來說，這不失為一個小驚喜，因為沒有人想到澤倫斯基竟是如此頑強的角色。之前各方還擔心一旦開戰，他會拒絕迎戰，這種疑慮幾乎一直持續到二月二十四日上午。

「澤倫斯基是以和平總統的形象上臺，從人性的角度來看，他對戰爭的主張充滿敵意，他根本不想打仗。他想要做的是修路、推動重大計畫，而不是戰爭。」《新時代》週刊的政治記者克莉絲汀娜．伯丁斯基表示，「這就說明了為什麼有很長一段時間，許多人都認為新任總統的軍事統帥形象不夠強硬，雖然他經常訪視頓巴斯前線。」對記者來說，澤倫斯基已經脫胎換骨：「戰爭爆發後，事實證明，他十分勇敢和堅定，他並沒有驚慌失措，也沒有離開基輔。我認為俄軍進展不順利的部分原因，是澤倫斯基沒有逃離基輔，而他大可以這麼做。軍方覺得國家統帥沒有退卻，人民的感受也是如此。」

澤倫斯基的總統光環也因為他每天十分鐘的談話影片而更加耀眼。這些片段是他在戰情室、辦公室或街頭所拍攝，而且通常是在夜晚。談話內容以人性尺度出發：他不斷提到民眾的遭遇，包括婦女和兒童。他非常忠實傳達了人們的感受。此外，他挺身發表談話也表明他並不害怕俄羅斯。開戰後的每個晚上，他都穿上如今成為經典的軍綠色短 T，概述當天的戰情，交代軍事或外交上的進展，並以他低沉的嗓音來鼓舞全國的士氣。在這些影片中，他的結語通常是獻給當天的英雄，即那些他已經簽署命令授予「烏克蘭英雄」正式封號的人士。二○二二年四月十五日，他宣布對二百三十七名軍人授勳，其中三十四人為追晉，並將「烏克蘭英雄」的封號授予「德米特羅．瓦列里奧維奇．卡申科（Dmytro Valeriovitch Kashchenko）上校，因為他英勇抗敵的榜樣激勵了戰友，因為他的作戰行動具體有效，在堅守我方陣地和驅逐占領者方面，取得了非常重要的成果」。

從他的語氣、堅定的目光、聲音的變化中，沒有任何跡象顯示他想要居功自傲。顯然，對澤倫斯基來說，英雄是那些在馬立波的廢墟，在哈爾基夫、米科拉伊夫的郊區，在伊爾平或布查出生入死的人，就像維塔利．斯卡庫恩（Vitaly Skakoun）這位年輕的烏克蘭士兵。開戰第一天，他就在赫爾松地區的一座橋上自爆犧牲，藉此拖慢俄羅斯坦克進犯的速度。之所以看不出澤倫斯基有任何算計，可能是因為這麼多烏國人民在戰爭中的勇氣令他折服，於是身為「人民公僕」的國家元首決定落實他著名的口號：「我們每一個人都是總統。」在晚間發布的影片中，他還想說的其實是：「我們每一個人都是英雄。」

二○二二年，在那出人意料的幾個星期裡，就在烏克蘭的生存受到威脅時，整個民族重新找回了擁戴自己國家的直覺反應。因為正是從起身抵抗和捍衛民族身分認同的歷史中，才誕生了團結民心的吶喊：「Slava Ukraïni! Heroiam slava!」（榮耀屬於烏克蘭！榮耀屬於英雄！）一九一八年，烏克蘭人民共和國的戰士們身陷俄國內戰，他們養成了一種習俗來彼此問候，如今在公開談話和集體共融的時刻裡，像是為在前線捐軀的人所舉辦的葬禮上，都沿用了這樣的習俗，而整個民族的想像和神話，都包含在這句傳遍全國的「榮耀屬於烏克蘭！榮耀屬於英雄！」。但英雄不再只是偉大的歷史人物或昔日的豪傑義士，他們也可以是某天在頓巴斯戰線上挺身而出的郵差、護士、學生、歌劇演員或是左鄰右舍。

在西方民眾眼中，澤倫斯基的英雄形象坦白說更是深植人心，畢竟他們不習慣看到一個民主選出的國家元首被迫做出攸關人民生死的決定。今天，歐洲政治領袖紛紛造訪基輔的舉動洩漏了一些端倪，可能是因為澤倫斯基的個人勇氣喚起了歐洲的良心。目睹戰爭威脅重臨歐洲大陸，歐洲人開始自問面對這種情況他們會採取什麼立場。

英國媒體紛紛將澤倫斯基比作丘吉爾，而前者在對英國下議院的視訊會議發言中也利用了這一點，將這位傳奇英國首相在一九四○年的著名演說加以改述：「我們將在海上和空中戰鬥到底。我們將不惜一切代價保衛我們的土地。我們將在森林中、田野中、海岸上、街道上戰鬥。」面對一位英國記者堅持將兩人相比毫無說服力，澤倫斯基僅迂迴回應說：「丘吉爾的確酒喝得比我還兇！」

奇怪的是，烏克蘭人在看待自己總統的英勇表現時反而有所保留。「我認為澤倫斯基贏得了許多人的尊敬，他們沒有料到他竟然這麼勇敢。所有批評他的人都閉嘴了，這不代表他們一夜之間就喜歡上了他，不過每個人都明白，現在最重要的是對抗俄羅斯，戰勝普丁贏得勝利，而不是被內部的分歧所阻礙。」記者克莉絲汀娜．伯丁斯基表示，她以平常心看待烏國的未來。

「我相信烏克蘭獲勝後，對澤倫斯基的批評又會捲土重來！因為烏克蘭人面對逆境會迅速團結起來，但在承平時期也會衝動地大吵大鬧。」記者笑著說。她指出，烏克蘭人已經毫不客氣開始批評他們的總統和政府部門，特別是最近涉及與俄羅斯聯邦進行的談判，其中提出以烏克蘭的中立地位作為必要條件，來換取俄軍撤出烏克蘭領土。「但坦白說，批評的聲浪相當溫和！我個人認為，作為一名政治家，澤倫斯基在三週戰局中的成長，要比執政近三年來所取得的進步還要多。如果烏克蘭贏得勝利，同時不與俄羅斯簽署不利協議的話，幾乎可以確定澤倫斯基會連任成功。」

也許沃洛基米爾．澤倫斯基只是個平凡英雄，畢竟他是以「人民公僕」來看待自己。二○二二年，真正的英雄是烏克蘭人民，無論是個人還是群體。「烏克蘭人正在向全世界示範民主價值不僅可以捍衛，而且還可以英勇地加以捍衛。反觀過去幾十年來，面臨式微和沮喪氛圍的民主世界其他國家，烏克蘭展現了逆勢而行的氣魄。」哲學家和散文家沃洛基米爾．葉爾莫連科表示，他同時也是位睿智的評論家，關注當前烏克蘭所面臨的變局。「現在的烏克蘭展現出無比團結的精神，有人將之比作廣場革命，但它比廣場革命更具意義。今天的烏克蘭更加包容，我們可以在軍隊、志工中心、檢查站和路邊感受到這一點。整個國家就像個不分你我的巨繭，這種團結的背後有令人悲傷的原因，但也不失為一種奇蹟。」

澤倫斯基和他一位死對頭之間的和解也像是個奇蹟。過去三年來，烏克蘭最優秀的調查記者，為獨立媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）工作的米哈伊洛．特卡奇，像一名刻苦的士兵一樣，沒日沒夜調查澤倫斯基及其身邊親信的生意往來、醜聞和不當行為。總統家族的房產、與九十五街區工作室寡頭的關係、執政的小特權、人民公僕黨民代的醜聞等，所有的枝微末節都掌握在他手裡。特卡奇和澤倫斯基都把對方看作是眼中釘。去年秋天，在開戰前總統府召開的最後一次公開記者會上，兩人當著攝影機的面對罵了半個小時！

二○二二年三月二日，開戰才不到一週的時間，米哈伊洛．特卡奇就在他的 Facebook 上貼文：「過去人們曾說『像是丘吉爾』或『我們需要自己的瓦茨拉夫．哈維爾』，又或者是『我們的曼德拉在哪裡？』。這場戰爭終將過去，無論結局是烏克蘭勝利還是俄羅斯敗北都不重要。但是往後當世界各地的其他國家遭逢困難的時候，我想屆時人們可能會說『我們的澤倫斯基』或『我們需要我們的澤倫斯基』，又或者是『我們的澤倫斯基在哪裡？』」

【內容簡介】

–當你們拿著槍踏入我們的家園，你們將會看到我們的臉，而不是我們的背。–

最深入、最全面、最真實的貼身觀察，一窺抗俄英雄的內心世界！ 全世界都在讀！已售出德、義、西、葡、希臘、芬蘭、瑞典等 10 餘國版權！

成為烏克蘭總統之前，他是家喻戶曉的演員；烏俄戰爭爆發之初，各國都在等這 位不諳政事的諧星落荒而逃。但誰也想不到，他拒絕所有逃難機會，選擇死守烏 克蘭。如今的他，臉上早已沒有曾經的玩世不恭，取而代之的是黑眼圈和深鎖的 眉頭。他是沃洛基米爾．澤倫斯基，烏克蘭民族的英雄、抵抗強權侵略的象徵。

然而，這位前喜劇演員並非最初就決定離開舞台，角逐競選台上的總統職位。誤 闖政界，最後竟要肩負整個歐洲命運的他，究竟是怎麼樣的人？或許，他是善用 社群媒體的潮流掌握者、勇於打破常規的非典型政治家；或許，他是提拔親信的 偽善者、形象經過包裝的政壇演員；又或許，我們從未見過真正的他……

本書由兩位資深記者執筆，親臨現場，近距離探訪這位難以定義的話題人物，讓 我們得以一同經歷他的出身與家庭、見證他的事業與野心。戰爭，能將平凡人變 成英雄，卻也能將英雄貶為戰犯；英雄，究竟是時勢所創造，還是時勢的創造者？ 當無情的戰火襲來，我們的「澤倫斯基」又在哪裡？

【作者簡介】

賀吉斯．瓊代（Régis Genté）

曾為法國國際廣播電台、France 24 新聞台和《費加洛報》駐前蘇聯的特派記者， 定居喬治亞超過二十年。從「橘色革命」到俄國軍事入侵烏克蘭，從北溪二號天 然氣輸送管道頓巴斯衝突，他全程密切關注報導。

史蒂夫．修安（Stéphane Siohan）

法國國際廣播電台、《解放報》和《時代報》派駐烏克蘭的特派記者。自 2013 年起定居烏克蘭，除了近距離報導克里米亞、頓巴斯等地的軍事衝突，他也第一 手掌握了澤倫斯基從演員成為總統的過程，並多次貼身專訪。目前也在基輔全程 報導烏俄戰爭。