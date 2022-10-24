有一說「得電池者得天下」，在零碳排目標的驅動下，全球新能源車產業正處於快速成長期，而作為電動車心臟的動力電池商機也跟著正式引爆。根據研究機構TrendForce研究顯示，至二○二四年全球動力電池市場裝機規模預計將從GWh邁入TWh，至二○三○年超過3TWh。龐大需求在前，吸引全球主流動力電池廠紛紛加速擴建產能，TrendForce就統計，寧德時代、ＬＧ新能源、比亞迪、中創新航、三星ＳＤＩ、松下等主流電池廠商的全球前十大動力電池廠商，至二○二五年動力及儲能電池產能規劃將達4.2TWh，擴張速度和規模遠超之前。

磷酸鋰鐵電池成長性大

當前，業界投入的動力電池主要以三元鋰及磷酸鋰鐵兩大材料為主，其中，三元鋰電池因有鎳、鈷等高活性的元素，能量密度較磷酸鋰鐵電池來得高，在續航的表現更具優勢，但有壽命較短、安全性較低且成本較高的問題，因此需求將會以高階市場為大宗；反觀磷酸鋰鐵（ＬＦＰ）雖續航力較低，但具壽命長、安全性高、成本低的優點，因此也被視為是未來電動車能否普及的關鍵。

值得注意的是，伴隨去年下半年以來鋰、鈷、鎳等核心電池原材料漲勢明顯，加上全球動力電池供應鏈受俄烏戰爭、疫情等不確定因素的影響，導致電池製造成本攀升，且隨著多國開始減少或取消電動車的購車補貼，車廠更著重在降低電池材料成本，在此趨勢下，TrendForce預期，磷酸鋰鐵電池將可望憑藉著性價比優勢，在未來兩到三年成為終端市場的主流，並預期至二○二四年，磷酸鋰鐵電池與三元電池全球裝機量比例有望從三比七轉變為六比四。

從數據上來看也可印證，鋰鐵電池的成長力道確實較三元鋰電池更強，根據工研院產科國際所調查顯示，全球鋰鐵電池一九年產值還不到一○○億美元，二○二○年大幅成長四三％，至二○二五年產值將進一步突破四百億美元，從原本產值僅三元鋰的四分之一，大幅拉近到二分之一。另，從全球最大的電動車市場中國數據來看，去年磷酸鋰鐵電池以五二％的裝機占比正式超越三元電池，今年第一季裝機量占比持續上升至五八％，成長速度也遠超過三元電池。（全文未完）

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