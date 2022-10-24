道瓊指數的底部支撐力正逐漸成形，但是費城半導體指數仍然十分弱勢，這當然與美國商務都在七日對中國祭出包括產品、技術、人才三個層面的完全管控有關。(示意圖/ Shutterstock)

整整跌了一整年的全球股市，下一步到底怎麼走？台股重挫三成後，是不是出現扭轉點，這一周，我們花點篇幅一起來探討。

首先看領航全球的美國股市，道瓊指數在十月十二日公布ＣＰＩ八．二％後出現戲劇性的走勢，先下殺到二八六六○．九四，尾盤又急劇拉升到三○○三八．七二，像劇場般的走勢，單日震盪的波幅達一三七七．七八，而稍早之前，七日道瓊下挫六三○．一五，十四日又重挫四○三．八五，十七日又大漲五五○．九九，十八日一度上漲逾六○○點，最後收盤是上漲三三七．九八，這個大震盪意味著美股在三萬大關附近出現了多空大交戰。

台積電下檔目標三五○？

現在道瓊指數從二八六六○．九四拉升到三○八三七．九，似乎在二八六六○拉出了小底形，從線型來看，道瓊從年初三六九五二．六五下殺到六月二九六五三．二九，完成了第一段下跌，八月又彈升到三四二八一．三四，正好觸及年線再回檔，這一波回檔下殺逾五○○○點，這一段反彈先看季線三一四九二能不能攻克？看起來道瓊指數的底部支撐力正逐漸成形，但是費城半導體指數仍然十分弱勢，這當然與美國商務都在七日對中國祭出包括產品、技術、人才三個層面的完全管控有關。

今年費半指數從四○六八．一五狠狠跌到二○八九．八二，跌幅高達四八．六三％，這已是世紀等級的巨大跌幅，美國重量級的Nvidia從三四六．四七跌到一○八．一三美元，重挫六八％，AMD從一六四．四八跌到五四．五七美元，跌幅也達六六．八二％，台積電ＡＤＲ從一四五跌到六二．六二美元，跌幅也達五六．七五％，假如，ＡＤＲ是台積電的領先指數，台積電從六八八跌到三九五元，跌幅四二．五九％，如果比照辦理，台積電如果是腰斬等級，下檔目標可能在三五○元上下。

今年台股跌跌不休，第一段跌勢從一八六一九．六一跌到一三九二八．六六，反彈拉升到一五四七五．八九，又再下殺到一二八○九．四三，後面這一段從八月以來的三千多點跌勢相對猛烈，而這一跌也把整個市場信心都跌碎了，關鍵在於這次全球地緣政治核心在晶片戰爭，從美中角力延伸出來的供應鏈移轉，牽動了整個台股新方向。

台幣貶到三二能否穩住？

台股跌到一二八○九之後，抵抗力會逐漸增強，接下來要看幾個關鍵元素，一是新台幣，二是台積電延伸出來的半導體股。

先從新台幣走勢來看，台幣去年曾大幅升值到二七．三七五，今年一口氣貶到三二．○一二，這一段跌勢又急又猛，單是外資賣超台股一．二兆，資金又大幅匯出，而台美之間的利差加大，都是至為關鍵的原因。

二○一六年台幣開始升值的起點是從三三．八開始，這次若回測這個價位，台股恐怕還有漫長回檔路，這次牽動亞太貨幣貶值的以日圓及韓元為首，日圓已見到一四九．二二的新低，韓元也見到一四四六．三七的新低，這段期間印度盧比也跌到八二．八一，泰銖出現三八．四四新低，馬幣也貶到四．七一七，本來抗跌的東協各國貨幣也出現跌勢，再加上英鎊一度因為減稅方案跌到一．○三五，歐元也跌到○．九五六八，美元指數則飆升到一一四．七八八。

最近英國撤回減稅方案，英鎊反彈，歐元也不再破底，美元指數回到一一二左右，接下來看，韓元已不再破底，日圓到了一四九．二二，如果從二○一一年日本地震、海嘯的最低點七五．三五來推算，日圓的貶值目標區應該在一五○左右，這也意味了日圓接近滿足點，新台幣到了三二左右，能不能穩住？這是觀察台股能不能落底最重要的指標。

第二個要看半導體，台積電在張忠謀創辦人接受ＣＢＳ訪問後，立即公布第三季財報，把毛利率拉升到六○．四％，這是空前絕後的好成績，單季淨利二八○八億，ＥＰＳ十．八三元，都是空前好成績，前三季淨利七二○六億，ＥＰＳ二七．七九元，雖然台積電已預告第三季是全年最高，但今年ＥＰＳ估計應有三六～三七元的實力，全年淨利至少在九六○○億元以上，這是空前好成績。（全文未完）

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