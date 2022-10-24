青年是促進產業創新與社會進步的關鍵，為支持基隆青年在地深耕，基隆市政府積極推行青年培力多元計畫，近年雖受新冠病毒（COVID-19）影響，但市府為鼓勵青年朋友創業，不畏疫情持續推動「基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫」，延續過去青年創業補助計畫的精神，提供更好的創業環境及資源。今年度更擴大徵件對象，除了甄選具潛力的「青年投入創業類」的青年創業家，更向下延伸「學生社團公共服務類」，讓高中職、大專院校的學生社團以城市發展所面臨的問題，結合聯合國17項永續發展目標（SDGs）進行「公共服務」的提案，以培育學生知能素養與探索實作，獲選的學生社團最高可獲得5萬元社團活動補助金。

今年「公共服務類」共有5件學生社團提案獲選：基隆女中空拍機研習社、綠格群原創社邀請訓鷹達人講解老鷹的生態習性及面臨的威脅，更透過掃街服務之具體行動讓學生在環境整理的過程中認識自己生活的環境及與環境共生共存的必要；海洋大學攝影社連結基隆的海鮮食材、產地和生產者，進行情報誌與食材刊物編輯；菁英養成社將原本被丟棄的蝦膏或蝦殼，重新加工開發，製作成具濃厚風味的蝦鹽；創客社則藉由較彈性、互動的知識傳遞設計，讓體驗者可依照生活型態、時段以及興趣選擇活動種類，使食魚教育落實到更多人生活體驗中；安樂高中外木山洗沙祭活動，結合基隆市居民及外木山遊客的力量，清除外木山海域及沙灘塑膠垃圾，將減塑觀念融入生活中。這些學生社團結合環境生態、食材循環再利用及海洋永續等議題的行動，關注城市永續發展議題與建構城市永續夥伴關係深化在青年學子的日常生活中。

透過公共服務，讓青年學子對於環境生態、海洋永續等議題，有更深的認識。(圖/ 基隆市政府提供)

青年也是城市發展的重要動力，藉由青年投入創業及公共服務補助計畫鼓勵青年學子學習專業技能，透過辦理活動與進行公共服務的過程，讓學生們培養未來職涯基本素養，讓城市永續發展透過教育及實作向下扎根，營造「永續城鄉」為願景、「在地連結」與「人才培育」為發展目標，共創友善的永續城市。(廣告)