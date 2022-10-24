星座專家唐綺陽分析10／24~10／30星座運勢，周五（28日）木星逆行雙魚，使大家沉下心來整理思緒，也能相信直覺做出判斷，而木星逆行雙魚也讓水象星座能量啟動，巨蟹座、天蠍座、雙魚座將有發光發熱、展現自我的機會。

昨（23日）土星順行，星盤中18度半以後有星者有機會翻轉命運。另外下周日（30日）有兩個重要星象發生，一是水星進天蠍，使合作關係進入下一階段，更進一步思考利益的分配，而天蠍座將成為矚目焦點；二是火星逆行，讓人想回顧經典文學及作者，不妨拾起舊書回味。

星象影響：木星逆行雙魚，土星逆行，水星進天蠍，火星逆行。

【累的：金牛、巨蟹、處女、射手】

金牛：溝通容易有隔閡，桃花互動不順

巨蟹：把棘手任務當作磨練，在關係中勇敢表達

處女：工作資源緊缺，無心享受戀愛

射手：煩心事影響睡眠品質，感情上要看清現實

【穩的：牡羊、天秤、摩羯、水瓶】

牡羊：工作中放慢腳步，感情方面先專注於自己

天秤：當心別太固執，會影響新機運

摩羯：職場進入下一階段，感情有機會解開誤會

水瓶：忙於海外事務，溝通方面要多點耐心

【讚的：雙子、獅子、天蠍、雙魚】

雙子：忙碌中應善用直覺，當心說錯話影響感情

獅子：在新領域中放鬆點，感情別往壞處想

天蠍：事業避免過於得意，相信自己值得更好的人

雙魚：工作生活好事多多，感情上可以多點浪漫