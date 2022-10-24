九合一選舉逼近，日前台灣民意基金會調查六都候選人欣賞度，新北市長侯友宜在五都都拿下最高欣賞度，堪稱藍營最具實力的百里侯。媒體人韋安指出，侯友宜派正妹實習生代抽號碼，鼓勵年輕人參與政治，以及宣揚團結人民台灣才有希望的理念，是他在本次選舉中的兩個大亮點。

「2022九合一大選，侯友宜「這兩點」最亮眼！」韋安23日在臉書發聞指出：一，前天（21日）抽選舉號次，侯選辦派正妹「政治實習生」，代抽號碼牌2號，與2018侯友宜初次參選相同。正妹容貌以及侯鼓勵年輕人積極參與政治的用心，成為輿論焦點和話題。

二，昨天（22日）在嘉義同鄉會場合，侯友宜說：「大家都愛這塊土地，吵架有什麼意思？希樣要團結台灣所有人民，台灣才有希望跟機會」。侯提出這屆九合一選舉中具宏觀和遠見的政治主張，「人民只有團結，台灣才有希望」。

當其他人都陷入政治攻防，相互批評與攻擊時，侯友宜總是懷著，「給他人機會，就是給自己機會」。一直在努力超越自己，和超越現實政治。鼓勵「青年參與」、力促「團結台灣」，一起追求希望，已成為侯友宜本次選舉中的最大「政見」和亮點。