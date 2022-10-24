施打高端疫苗民眾要入境日本，得自費3500元PCR取得陰性報告，指揮中心緊急宣布補打措施。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，「有出國考量的就不會打高端，其實政府也沒逼你要選打哪款疫苗」，還說「如果是我的話一定打！」結果竟被PTT鄉民打臉，肉搜出該醫師施打的新冠疫苗小黃卡，結果竟然是打AZ、莫德納跟BNT，所有國內核可施打的疫苗都打過一輪，就獨缺高端，引來一眾網友側目狂酸。

陳昶宇22日在臉書說，批評高端疫苗政策的人是不是忘記，去年5、6月之後疫情狀況有多人心惶惶，全世界都在搶疫苗，「其他疫情比我們更嚴重的國家還很多，如果台灣疫情無法控制，美日沒送我們疫苗，又搶不到疫苗的情況下，只有高端疫苗而沒其他選擇，你打不打？如果是我的話一定打。」

臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」23日以《政府沒逼你打》為標題發文表示，施打高端民眾要入境日本，得自費3500元取得陰性報告，指揮中心緊急宣布「補打措施」。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，「有出國考量的就不會打高端，其實政府也沒逼你要選打哪款。」並霸氣護航「只有高端而沒其他選擇，你打不打？如果是我的話一定打」。

不過，PTT八卦版網友Atima卻踢爆，該位霸氣護航高端「如果是我的話ㄧ定打」的愛台醫師，先打了AZ... 之後AZ > AZ > MOD > BNT(謎之黃色卡片網址連結於留言處)。並在附圖中引用《動物農莊》作者喬治歐威爾的名言酸「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言跟仇恨，都來自那些不上戰場的人。」

PTT鄉民笑虧：「笑死」、「幾乎每個網路上大聲說要打高端的最後都不是打高端」、「一劑高端也沒打，笑死」、「身體很誠實啊~這很民進黨」、「笑死，4%高端仔真的被當白癡」、「…太粗暴了」、「醫師那時只有AZ可以打。而且是規定一定要打」、「那時只有AZ後面三四劑怎麼不選高端？」、「什麼都打了，就是沒打高端」。