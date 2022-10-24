大韓航空一架編號KE631的空中巴士A300客機，23日晚間在暴雨中三度嘗試降落菲律賓宿霧機場時衝出跑道，機身嚴重受損，所幸機上176名乘客和機組員幸運生還，無人受傷。

Due to weather and plane malfunctions Korean Air #KE631 (likely due to an earlier landing attempt) we were informed to prepare for emergency landing procedures in Cebu at around 11:10-11:25pm local time 10/23/22. We braced ourselves and the pilot landed as best as possible pic.twitter.com/txDqLV6CcT — A. Brown (@ABrown27656891) October 23, 2022

根據飛行安全網站aviation-safety.net，這架航班共載有165名乘客及11名機組員。該班機在當地時間晚間10時12分第一次嘗試降落宿霧機場，但因天氣惡劣而放棄；10時26分嘗試第二次降落，但在越過跑道入口不久後放棄；飛機隨後在機場附近盤旋約30分鐘後，11時8分第三次嘗試降落時衝出跑道。

根據《ABS-CBN》報導，機上乘客和機組員都沒有受傷。據住在機場跑道附近的居民表示，他們在晚上11點之後聽到了一聲很不尋常的巨響，後來見到乘客下飛機，還聽到尖叫聲。根據目擊者指出，當時附近正在下大雨，能見度低。

大韓航空表示，航班KE631從仁川機場起飛往菲律賓宿霧機場，由於天氣因素導致降落時衝出跑道。大韓航空正在調查人員傷亡和事故的確切原因。