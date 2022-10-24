英國首相特拉斯辭職後，被視為保守黨黨魁選舉熱們人選之一的前首相強生今(23日)拋出震撼彈，宣布不會參加黨魁選舉。強生表示，儘管支持者建議他回鍋角逐新任首相，但為了保守黨的團結，他決定退出保守黨黨魁的競爭。強生宣布退出之後，前財相蘇納克已篤定當選保守黨黨魁，成為英國6年來第5位首相。

特拉斯辭職後，依據保守黨團「1922委員會」公布的競選規則，參選者需獲至少100位同僚提名，提名方式為簽名或透過電子郵件致函1922委員會。若至24日當天下午2時止僅有1人達100人提名門檻，則此人將直接出任黨魁。

蘇納克23日宣布參選保守黨黨魁，並已獲得150位議員公開表態支持；保守黨下議院領袖摩丹特只獲得27位議員支持；強生則是緊隨蘇納克後的熱門人選。強生表示，雖然他獲得102位下議院議員支持，跨過角逐黨魁所需的100位支持門檻，但只有大約60位公開表態支持他，他認為「除非你在國會中有一個團結的政黨，否則你無法有效執政。」強生宣布退出之後，蘇納克已篤定當選保守黨黨魁，將成為英國新首相。

蘇納克是今年7月逼宮強生下台的要角，因而受到部分黨員責難。一些保守黨大老認為，強生若回鍋當首相可能引起混亂，被迫提前大選，因此傳出黨內高層呼籲2人達成某種協議。蘇納克與強生曾於22日晚間會談，不過外界對於內容幾乎一無所知。