「不老男神」林志穎今年7月不幸遭逢重大車禍，傷勢的他歷經兩次手術後，還在加護病房待了10天，幸好術後恢復迅速，已於8月返家休養。10月15日適逢林志穎48歲生日，他難得更新社群媒體曬出慶生正面照，臉上完全不見傷疤。現已恢復健康的林志穎雖仍在休養中，卻已經有不少演藝工作頻頻向他招手，時報周刊CTWANT也掌握獨家消息，數檔大陸實境秀頻頻向他招手，希望搶下他的首次曝光，能在2023年正式復出。

今年7月22日，林志穎駕駛特斯拉載著兒子，在行經桃園市蘆州市蘆竹區時，因不明原因自撞機車分隔島，車輛瞬間起火，2人當場被卡在車內，所幸有熱心民眾將他2人拉出送醫，而在林口長庚醫院進行2階段手術後，終於可以平安出院返家休養。日前林志穎老婆陳若儀出席好友婚宴，難得受訪透露丈夫復原狀況：「還好、還好，目前就是在休養當中。」

今年七月林志穎發生嚴重車禍，讓粉絲非常憂心。（圖／取自記者爆料網）

相隔數日後，也就是林志穎48歲生日當天，他也在臉書上曬出老婆陳若儀和3個兒子為他慶生的溫馨照片，臉上則完全不見傷疤，林志穎也在接受媒體訪問時透露體重已經從50公斤養到56公斤，等身體痊癒最想做的事情就是帶家人出國旅遊。而本刊也掌握到獨家消息，除了有不少廠商想搶下他復出第一炮代言之外，更有多檔大陸的實境秀正在與林志穎洽談中，恢復健康的他計劃於2023年正式復出。

48歲林志穎1992年以歌手身份推出《不是每個戀曲都有美好回憶》專輯，正式進入演藝圈，立刻爆紅的他隔年就站上香港紅磡體育館舉辦大型個人演唱會，當時更和金城武、吳奇隆、蘇有朋被稱為「台灣四小天王」。2018年林志穎重返歌壇推出《我的驕傲》專輯，簽唱會地點特別選在大哥林志傑腸粉攤所在的四平陽光商圈舉辦，圈中好友林俊傑還特別現身送上祝福，由此可見他在演藝圈中的好人緣。

歌唱事業外，此時的林志穎也接拍了包括《卜派小子》、《報告班長3》等多部電影，另外在他的首部電視劇《絕代雙驕》，演出小魚兒一角就大受歡迎，在戲劇上也有著非常優異的表現，堪稱影視歌三棲都非常成功的全方位藝人。而除了藝人身分外，林志穎不僅在30歲前就累積上億資產，更擁有企業家、摩托艇手、職業賽車手等多重身份。

林志穎開賽車技術一流，兒子也對賽車十分喜愛。（圖／取自林志穎臉書）

家庭生活方面，2010年林志穎和交往多年的女友陳若儀奉子成婚，兒子Kimi則在前一年在美國出生，2015年夫妻又迎來雙胞胎兒Jenson、Kyson，一家五口非常幸福。2013年林志穎曾帶著大兒子Kimi登上陸綜《爸爸去哪兒》，讓他演藝事業再登高峰。

愛車成癡的林志穎，過去曝光過的座駕包括全台僅10輛的McLaren Senna，價值6000萬元，還有保時捷996、法拉利F430、法拉利575M、488Pista，與賓士吉普G500、藍寶堅尼、奧迪等等，收藏車價十分驚人。

林志穎26歲就在珠海拿到賽車生涯第一個冠軍，之後更進入方程式賽車，連續兩次拿下雷諾Spider冠軍，2001年更達到台灣超級跑車賽年度冠軍車手四連勝，自1997年開始從事賽車事業長達12年的他，一路以來創下無數優異的成績，還組過賽車隊，儘管如今已經退役，但仍經常曬出和兒子「開卡丁車」賽車日常。這次出了大車禍，3個月來都在養病陪小孩，暫時沒再上賽車場，逐漸恢復正常生活的他，目前外出也有司機駕駛，並未自行開車。

林志穎9年前帶大兒子Kimi參加親子實境節目《爸爸去哪兒》，擄獲大票粉絲，可愛片段也令人懷念。（圖／報系資料照）

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