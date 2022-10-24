林哲熹和女友Cindy穩定交往八年多，兩人在社群軟體上相當低調不常放閃，時報周刊CTWANT於本月中直擊兩人在台北市信義區誠品約會，小倆口以全身黑搭配出情侶裝，在美食街用餐時，Cindy還挖了一口自己的餐點餵食林哲熹，難得看見兩人甜蜜畫面。

林哲熹與Cindy用餐時上演餵食秀，相當甜蜜。（圖／本刊娛樂組）

一身黑的林哲熹頭戴大帽緣的帽子，造型相當顯眼，而Cindy則紮著馬尾走休閒俐落風，但兩人全黑的服裝也算低調搭配了情侶裝，他和Cindy在美食街面對面用餐時也開心聊天，Cindy期間更伸手餵食林哲熹，兩人互動非常自在自然。

今年七月Cindy曾陪林哲熹出席《愛情發生在三天後》媒體茶敘，不過兩人並未合影。（圖／讀者提供）

雖然兩人很少po合照放閃，但Cindy經常愛相隨，陪伴林哲熹出席首映或記者會等工作，也不怕被現場媒體看見，今年七月林哲熹出席《愛情發生在三天後》媒體茶敘時，Cindy也在現場，但兩人仍低調不同框，女友也未受訪、拍照。

林哲熹和女友Cindy愛情長跑多年，很難少會po兩人合照放閃。（圖／翻攝自林哲熹IG）

不過記者會上，林哲熹難得放閃說：「我目前沒有遇到更懂我的人。」指女友Cindy是最懂他的人，同時也回憶在台北電影獎落榜時，Cindy一句「希望有天林哲熹的得獎感言是在台上講給大家聽，不是在家講給我跟狗狗聽」鼓舞了心情低落的他，林哲熹說：「這對我是滿大的鼓勵，她一直相信我會做到。」更透露已經計劃在台北買房，看來好事指日可待。

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