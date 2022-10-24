哈波兩分全壘打逆轉勝。（MLB臉書）

費城人24日在國聯冠軍戰G5關門收拾了教士，宣告以4勝1負重返世界大賽！「3億男」哈波（Bryce Harper）前役在主場觀眾MVP的呼聲中建功，此役又是他在8局下轟出逆轉的兩分彈，終場4比3讓教士魂斷費城。

教士先發投手達比修有6局失2分，他在第3局四壞保送席瓦伯（Kyle Schwarber），席瓦伯接著盜二壘被抓到。費城人提出挑戰，從重播看到教士二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）其實沒有觸碰到席瓦伯，改判安全上壘。這是一次關鍵的挑戰成功，因為荷斯金斯（Rhys Hoskins）緊接著就把球轟出牆外，成為兩分全壘打。

達比修的優質先發保住教士一線生機，索托（Juan Soto）4局上陽春炮，貝爾（Josh Bell）7局上二壘打成功追平比分。費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）也是6局失2分，前一場扮演救火英雄的中繼投手多明格茲（Seranthony Dominguez）卻砸了鍋，莫名其妙連續兩個暴投，奉送教士超前分。

不過費城球迷沒有等待太久，8局下捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲安上壘，教士菜鳥投手蘇亞雷茲（Robert Suarez）無法解決哈波，打了4顆界外球之後，哈波等到一顆進壘的98.9英里沉球（時速159.2公里），轟到左外野成為反方向的逆轉兩分炮！十多年的等待結束了，費城人在2009年世界大賽敗給洋基，但是他們用了比洋基更短的時間就重返決戰舞台，也是新任教頭湯姆森（Rob Thomson）的驚奇旅程。

OMG OMG WE DID IT WE'RE NATIONAL LEAGUE CHAMPIONS pic.twitter.com/0g3Jr4NMXT — Philadelphia Phillies (@Phillies) October 23, 2022

哈波幾年前錯失了在老東家國民登頂的機會，他2019年3月簽約加盟費城人，該年世界大賽國民4勝3負擊敗太空人。這次哈波幫助費城人摘下國聯冠軍，決戰對手也很可能是太空人。