電信巨擘威瑞森（Verizon）執行長韋斯特伯格（ Hans Vestberg）近日表示，即便經濟衰退擔憂揮之不去，該公司也無意放緩網路基建投資計畫，今年資本支出約220億美元。

韋斯特伯格接受財經媒體Yahoo Finance訪問時表示：「過去六、七年，我們完全按照規劃投資網路建設。今年投資金額將攀抵巔峰，約落在220億美元，這是我們的預測。」 威瑞森持續砸下重金投資網路基建，為了減輕這方面的成本負擔，該公司今年宣布調漲服務價格。