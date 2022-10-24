外電引述消息報導，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）計劃向航空巨擘波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）訂購約80架飛機，用於成立新的國家航空公司。PIF正與這兩家公司就此事展開協商中。

消息人士透露，PIF有意向波音與空中巴士訂購約40架飛機，包括單走道客機與遠程寬體客機等，同時保留約40架飛機的採購權。

三方對於此事高度保密。PIF與空中巴士發言人婉拒針對此事評論，波音則尚未回應提問。沙國政府去年表示將與沙烏地阿拉伯航空共同成立第二家國家航空公司，希望推動經濟多元化。