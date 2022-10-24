受到國際股市下滑，台股持續下探，影響券商獲利。根據台灣證券交易所統計，9月全體證券商稅後淨利8.97億元，較上月衰退46.83億元，減幅達83.92％。今年前三季全體證券商稅後淨利301.32億元，較去年同期衰退523.11億元，減幅63.45％。

9月大盤總成交值約4.201兆元，較上月減少9.48％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利31.53億元，月減24.75％；9月自營出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務呈現淨損失，為虧損0.45億元，且較上月衰退17.81億元；承銷證券評價損失較多，使證券商承銷業務呈現虧損2.89億元，較上月衰退11.84億元。

累計前三季證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.41％，經紀業務累計獲利422.57億元，年減4成；今年截至9月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務虧損12.48億元，且較去年同期衰退234.53億元；承銷業務獲利25.43億元，較去年同期衰退13.88億元，減幅35.31％。