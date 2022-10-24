【全程字幕】市場拜票又被嗆！民眾怒批「民進黨要倒」再轟簡舒培走開 陳時中一旁看傻尷尬比號次

民進黨候選人陳時中上周到北市南京公寓市場掃街拜票時曾遭路過民眾嗆聲太吵，他昨(23日)一早到市場掃街時又遇到婦人嗆聲，「「踩著一萬多具屍體要過去」，再度引發外界討論。不少網友留言指出，「謝謝這些不畏強權勇於發聲的民眾，這才是人民真實的聲音」、「阿嬤太帥了」、「最草根的心聲：民進黨要倒，台灣才會好」。

陳時中到市場掃街拜票時，有抗議的婦人直喊，「什麼嘛，踩著一萬多具屍體要過去，民進黨要讓他倒，民進黨不好，媒體都被你們控制，走開啦。這是我們的市場，民進黨要給他倒」。此時，陪同掃街的台北市議員簡舒培、立委莊瑞雄等人急忙讓出一條路，莊也說「慢慢走、慢慢走」，而陳時中則是在旁與民眾合照。

相關畫面曝光後，本網相關影片底下湧入破千則留言，網友紛紛留言表示「難得有年紀大的長輩知道媒體都被控制XD」、「勇敢阿嬤嗆真猛」、「難得有這樣清醒的長輩」、「長輩比青少年有遠見，讚」、「『走開啦』，大姐好霸氣，哈哈」、「阿婆太帥了！完全罵出我們的心聲」。