藝人謝盈萱以《四樓的天堂》奪下57屆金鐘獎最佳女主角，不過發表感言時因為搞錯得獎作品，直接在台上當眾爆粗口「FXCK」，真性情反應獲得全場一片掌聲，當時擔任頒獎人的鍾欣凌也以幽默口吻幫她化解尷尬，鍾欣凌昨(23日)也在臉書發表參加金鐘的感想，直呼：「謝謝這些可愛的電視人」。

鍾欣凌昨(23日)發文訴說參加金鐘典禮的感想，她表示很榮幸可以參加57屆金鐘獎，尤其是第一次分為節目跟戲劇兩天進行，本來疑惑為何一年一聚的盛會，要分成兩天舉行，直到參與後才發現挺好的，不僅讓專業更清楚，也讓得獎者更清楚傳達感謝之意，接著強調：「謝謝這些可愛的電視人，創造快樂創造感動創造魔幻時刻」。

對此，許多網友大讚當晚她神救援謝盈萱時，反應相當快，紛紛留言：「欣凌姐兩天的造型都很有特色，而且神救援太厲害了」、「昨天頒獎典禮高潮有妳的神救援，真的是太讚了」、「妳即時反應太讚了，多虧了妳」、「你的神救援太厲害了，很棒，你是我心中的女主角頒獎給最棒女主角，太完美的一幕了」、「幽默的介紹頒獎、神一般的救援 」。

至於謝盈萱事後在臉書發表感想時，除了感謝評審對自己的肯定之外，也對於在台上爆粗口跟所有人致歉，表示做了很不好的示範，希望大家原諒，最後不忘強調感謝鍾欣凌的救場。