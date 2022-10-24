鴻海(2317)新電動車正式亮相，身為集團車用線束廠廣宇(2328)營運增添動能，受惠於車用線束產品訂單穩定，以及供應鏈轉單效益持續顯現，廣宇第4季營運不看淡，由於下半年營收及獲利表現不俗，廣宇今年獲利有望挑戰2018年新高，廣宇預估，明年車用產品可望較今年成長10%到20%。

廣宇產品為PCB、連接器及線材，近幾年公司配合鴻海集團電動車發展，定位為車用相關專用線束供應商，研發電動汽車高壓線束、電池包線束、重型機車智能系統組線、車用感測器連接線束及智能駕駛模組PCB等，鴻海科技日正式亮相MODEL B跨界休旅、MODEL V全地形電動皮卡，以及明年將由品牌客戶在台灣交付給消費者的MODEL C量產款，由於廣宇是Model C的線束供應商，可望為營運添動能。

除鴻海集團外，廣宇亦大陸自主品牌車廠整車線束，廣宇預估，今年車用產品佔比可望達10%以上，明年可望再成長10%到20%。

廣宇擴建安徽蕪湖廠已於第2季陸續加入量產，廣宇亦評估在四川興建新廠區，預計近期確定設廠地點，以因應新車廠客戶訂單需求；至於電動車高壓線束線材部分也評估大陸東莞或是泰國廠擴產，山東煙台廠亦有PCB車用板相關投入計畫。

廣宇今年上半年稅後盈餘為4.84億元，年增21.05%，每股盈餘為0.93元，累計前9月合併營收為186.66億元，年增10.34%；由於下半年營收及獲利表現不錯，廣宇預估，今年獲利有望挑戰2018年新高。