受冷空氣影響，今晨最低溫在新北五股18.6度，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天是冷空氣最強的時候，低溫下探17度，周三白天起氣溫回升。颱風方面，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，可能增強成颱風，周五至周日（28至30日）水氣增加，大台北、東半部有短暫雨機率。

23日20時歐、美模式30日20時模擬圖顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展；美國模式(GFS)模擬在比較遠的位置北轉(左圖)，歐洲模式(ECMWF)模擬則在呂宋島附近北轉(右圖)。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，今晨各地區平地最低氣溫大都在19至21度。今起至周四（24至27日）天氣穩定，各地大多晴時多雲；山區偶有零星少量飄雨機率。

氣溫部分，吳德榮表示，今、明（24、25日）兩天冷空氣最強，北台灣白天舒適17至25度、中南部微熱，早晚偏涼微冷，約18至32度，東部18至29度，周三、四冷空氣逐日滅弱，各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。這波冷空氣最低溫時間在今晚至周三（26日）晨，平地最低氣溫大約降至17度左右。

吳德榮表示，歐、美模式模擬周日(（30日）菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，美國模式模擬在比較遠的位置北轉，歐洲模式模擬則在呂宋島附近北轉，顯示不確定性很大，需持續觀察。但影響都是周五至周日（28至30日）迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部有局部短暫雨的機率逐日提高，背風面晴時多雲；氣溫逐日回升。不過降雨強度仍有變數，得視擾動靠近的程度。