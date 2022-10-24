5566在23日於高雄巨蛋舉辦《2056 二十週年演唱會》，演唱會上除了回顧20年來的點滴，每位成員也各自帶來精彩演出，其中在王仁甫獨秀橋段上，秀出苦練已久的好身材，而在他的左胸也可發現為老婆季芹刺上的圖騰，昨(23)日他也在臉書發出近照並寫下：「我的《芹》」，閃瞎眾人。

5566《2056 二十週年演唱會》由於疫情因素延後舉行，但仍不減粉絲的熱情，在23日正式在高雄巨蛋登場，而許多5566的好友到場表演力挺，包括孫淑媚、柯有倫以及《飢餓遊戲》的豆花妹蔡黃汝、峮峮，瞬間將氣氛炒熱到最高點。

其中王仁甫獨秀撕破上衣露出好身材，更當場與老婆季芹告白，掀起演唱會另一波高潮，然而，值得關注的是王仁甫左胸上的新刺青，昨(23)日他也於臉書上曬出刺青照，可以發現刺青上的圖「芹」字是由芹菜拼成的，更浪漫寫下：「我的『芹』，從今而後，你永遠在我的心上」。

王仁甫刺青上的「芹」字是由芹菜拼成的。(圖/王仁甫與季芹臉書)

兩人甜蜜的互動，加上王仁甫的深情告白，讓貼文曝光後，網友紛紛留言「眼睛好痛好閃啊啊啊啊」、「哥太浪漫了，給你100分」、「浪漫到不行，帥炸了」、「滿滿芹意永遠在心上」。