大陸女星趙露思日前與丁禹兮合演《傳聞中的陳芊芊》後爆紅，近日與吳磊合作《星漢燦爛·月升滄海》再度衝上熱搜，演藝事業創下新高峰，星路一片看好。此前，就有業內人士整理出圈內人對趙露思的評價，盛讚其外貌出眾，專業能力過硬。

這幾年，趙露思與多位大陸知名小生合作，出演多部爆紅戲劇的女主角，收割諸多男神的她，讓網友異常羨慕，紛紛讚其為「男神收割機」。近日，趙露思與陳哲遠合作的新戲《偷偷藏不住》陸續釋出路透、預告，讓兩人時常霸佔文娛榜熱搜。趙露思還因此登上了拍攝地學校的表白牆，她在球場上笑容燦爛的其他人互動，親和而沒有距離感的模樣是諸多學生心目中的女神學姊。

此前，就有圈內人士於網路上提到業界對趙露思的看法，文中指出投資方看中趙露思的吸金能力，都很樂意砸錢贊助。並將原因列點寫出，分別為「面相飽滿有親和力」、「骨相優越，素顏狀態很好」、「臺詞功力好，表情靈動不單一」、「古裝現代都有可塑性。」可見在專業領域與未來發展上，被相當看好。

趙露思過去參演民國劇，受到觀眾讚揚。（圖／翻攝自趙露思微博）

貼文被熱心網友轉發後，攀上文娛榜熱搜前三名。陸網友爭相留言讚揚，表示「她在騰訊獨播的劇均集破億了，所以她得到什麼好資源都是應該的」、「趙露思真的很棒很努力，個性也很好，所有跟她合作的都好喜歡她」、「從籍籍無名到小有成就，她憑藉著自己的踏實努力，贏得無數觀眾朋友的喜愛，也獲得專業領域的認可，演員趙露思未來可期，前程似錦」、「重點是她對粉絲真的好，真誠打動人心」、「希望她每天都要這麼快樂下去，趙露思熱愛分享生活傳遞快樂，合作過的人都喜歡誇她，是劇組的開心果。」