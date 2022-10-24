台北一名人妻小芳（化名）前年起發現擔任醫療器材業務的丈夫與一名獸醫師發生外遇，對方甚至產下一女，她怒求償100萬；但小三卻搬出大法官釋憲案稱通姦除罪後配偶權已不存在，法官則曾該釋憲案從未否認配偶權存在，且丈夫也坦承小三早已知他已婚仍發生關係，法官判小三須賠50萬。可上訴。

判決書指出，小芳主張與丈夫自民國85年結婚迄今，育有2子，丈夫工作是銷售醫療器材，小三為丈夫的客戶，控訴小三明知丈夫是已婚身分，仍自109年間起與對方交往並生下一女，造成她身心飽受煎熬，精神痛苦不堪，出現失眠及焦慮病症，須長期就醫治療，提告求償100萬。

不過小三辯稱依司法院大法官釋字第791號解釋理由書可知，小方不因婚姻關係而有支配他方之特定權利，因此小芳無所謂配偶權存在，且她懷孕後才知男芳已婚，隨即與對方斷絕往來，要求對方正視婚姻問題，認為自始均無侵害小芳配偶權之故意，不應負損害賠償責任。

法官指出，大法官第七九一號解釋，雖宣告刑事通姦罪違憲，並未否認配偶權的存在，若外人侵害配偶權仍要負起賠償責任；小芳丈夫坦承與小三發生關係前，對方曾詢問婚姻狀況，但之後仍持續發生性關係20次以上並懷孕生子，法官審酌小三開獸醫院，年薪約150萬，判須賠小芳50萬。