臺企銀(2834)翻轉百年金融形象、積極展現品牌活力，首度舉辦「校園金融科技創意挑戰賽」，以「創意有理，未來有你」為發想主題，與金融創新或永續金融相關議題均可報名，鼓勵大專院校以上在學學生勇敢實現金融科技創意，打造產學交流與承先啟後環境。

臺企銀表示，學生可透過參賽機會善用所學接軌知識與實務，更能累積職涯競爭力與實戰經驗。此次競賽設置前3名與最佳潛力獎1名，分別可獲得10萬、5萬、3萬及2萬元獎金，總獎金達20萬元，歡迎各大專院校高手即日起至11月4日於臺企銀官網踴躍報名。

臺企銀亦鼓勵員工金融創意發想，培植具潛力的創新人才，今年首度舉辦「全行金融創意競賽」，期望提供透明、公正平台，鼓勵員工工作之餘能盡情發揮創意、提升創新動能，藉以驅動企業數位轉型。

為響應企業數位轉型策略，扮演臺企銀數位轉型關鍵角色的數位金融部，亦以新吉祥物Hokii為設計靈感，運用橘黃色調創造溫馨繽紛辦公空間，打造全新專屬創意風格辦公室環境，並規畫巨幅形象牆及精神標語等方式，鼓勵同仁勇於建立創意發想的思維文化。

臺企銀表示，首屆「全行金融創意競賽」共有66件創新提案進件參賽，將於12月決賽當日選出前3名與佳作1名，並提供競賽獎金及行政獎勵，以鼓勵員工優異提案成果與不斷創新及自我挑戰精神。