高雄19歲陳姓女子於8月間，向67歲余姓阿嬤稱去新加坡當高薪直播主，余嬤擔心孫女受騙淪為｢豬仔｣，報警與派出所警方合力勸阻，陳女經勸阻後，認為事業遭阻撓，負氣離家出走。傳出上月陳女已獨自返家，余嬤帶陳女到派出所撤銷協尋時，高興得與陳女一同向警方表達感謝。

余嬤平日與丈夫在菜市場賣手工水餃、餛飩維生，3人相依為命，據余嬤表示，陳女身材高挑，長相也相當秀麗。原本十分乖巧，還會幫忙家中生意，但念了高職時誤交壞朋友，輟學後四處打工，期間做過酒吧調酒師、手搖飲店員，後來還擔任直播主。

8月間，陳女向余嬤表示｢直播公司要找她去新加玻當直播主，月薪高達10萬元｣，並跟余嬤稱賺錢回國後，要買豪車孝敬她老人家，余嬤見近期有許多詐騙集團將人騙至柬埔寨等國外，被害人淪為豬仔，遭到集團凌虐甚至被摘器官，余嬤擔心孫女有同樣下場，8月17日上午向三民二分局民族派出所報警求助。

派出所獲報後，所長林卓材、警員張宗碩等立即至余嬤家中合力勸阻，陳女雖經勸阻後打消赴新加坡的念頭，但2天後，8月19日負氣獨自離家出走，余嬤心急向派出所員警求助，員警調查發現陳女尚未出境，並多次打手機試圖聯絡陳女，陳女接起後又向員警表示「打錯了」、「她不是余嬤孫女」等回覆。

經所長及承辦員警每日打電話關心連繫之下，陳女開始連電話都不接了，後來員警打電話連繫時，她就直接掛斷。余嬤第一時間得知陳女並未出境，也鬆了一口氣，但依舊擔心陳女的安危。

直到9月20日深夜，陳女自行返家，余嬤見日日夜夜掛念的孫女回家了，心中的大石也終於能放下，頓時欣喜若狂，隔天9月21日上午11時帶著陳女到民族派出所撤銷協尋，余嬤還高興的想抱所長，感謝陳女失聯期間幫忙協助與關心。

據了解，陳女到派出所辦理撤銷時，看似仍然有點不情願，此時所長貼心地到陳女身旁告知｢阿嬤真的很愛她，好好陪伴在阿嬤身旁，不要再讓阿嬤擔心了｣，也讓陳女醒悟，跟當時協尋的所長、員警道謝。

近期不少詐騙集團打著｢輕鬆賺高薪｣、｢出國包住｣等話術，誘騙國人前往境外工作，一下飛機就遭到詐騙集團控制，淪為豬仔，不少被害人受騙，此消息曝光，也造成社會輿論譁然。

警方呼籲，民眾勿貪圖國外高薪求職工作的術語，以免遭到詐騙集團或人口販運人蛇集團利用，導致本身生命、財產遭脅迫甚至生命安全。