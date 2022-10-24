看來湖人後衛韋斯布魯克這次又把隊友得罪光了！湖人24日跟拓荒者打到最後30秒還領先1分，韋斯布魯克竟然選擇在進攻時間剩下18秒就匆忙中距離出手沒進，當場讓趕緊退防的詹姆斯、安東尼戴維斯兩名隊友雙手一攤完全傻眼，韋少賽後竟說：「我只是想搶投一球，但失手了。」

湖人總教練漢姆也護航韋斯布魯克這種無厘頭的進攻選擇，強調他可以接受這種搶投一個的衝動，但他希望韋斯布魯克選擇進攻籃框，而非直接起身跳投，「你可以爭論要不要消耗時間，但我寧願不要，因為當時對我們有利，只是有些投籃選擇需要打磨與提升。」

姑且不管韋斯布魯克此役投15中4，目前他本季打完3場例行賽，平均拿下10.3分、6.7籃板及4.3助攻，投籃命中率僅2成89(投38中11)，三分命中率更跌到8.3％(投12中1)，連1成都不到，卻在那種關鍵時刻選擇自己強投，而不是好好部署拖完進攻時間。

安東尼戴維斯賽後相當沮喪表示，「我們不應該輸掉這場比賽的！」詹姆斯更是直接嗆明自己不想落入媒體圈套的立場，「我討厭輸球，特別是討厭這場比賽的輸球方式。你們想怎麼寫韋斯布魯克就寫吧，我不想在這裡那樣做，我已經重申很多次了，我不是那種人！」