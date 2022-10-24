攝取任何食物，最好不要過量，大陸廣西玉林市中醫醫院脾胃科主治醫師全光輝表示，一名李姓男子最近頻繁胃痛、胃脹氣，吃胃藥也沒有減緩，到醫院照胃鏡才發現有胃結石，他開立藥物給李男，同時提醒他每天喝100c.c.可樂，沒想到一周後回診，胃結石竟消失了，令李男開心直呼，「沒想到喝可樂就能把結石治好」。

綜合陸媒報導，李男近期頻繁胃脹氣、胃痛，導致飯吃不下，連續2天吃胃藥都不見改善，只好到醫院照胃鏡檢查，發現胃裡有顆5公分大的青綠色結石，全光輝詢問李男平常的飲食習慣，李男表示自己很喜歡吃柿子，幾乎每天都吃，全光輝判斷這可能是導致他胃結石的主因。

全光輝表示，吃柿子造成胃結石的病患是少數，但每年都會有人吃柿子造成胃不適而就醫。主要是柿子果皮及果肉皆含有單寧酸，單寧酸會跟海鮮、肉類等蛋白質形成黏稠狀的物質，食物因此容易在胃裡沉澱、結塊，形成胃結石。

全光輝說，若吃完柿子、黑棗、生山楂等食物，幾個小時內或一周內出現腹痛症狀，尤其是空腹吃有腹脹、腹痛、噁心等症狀，應立即到醫院就醫。

全光輝指出，由於李男的胃結石結構疏鬆，加上及早就醫，未合併胃潰瘍、胃出血或穿孔等狀況，所以只要定時服用抑酸劑、胃黏膜保護劑即可，同時要求他每天喝100c.c.的可樂，並在一周後回診。

一周後李男回診照胃鏡發現胃結石全都溶解消失，讓他開心地說「喝可樂就把這治好了，還免除內鏡手術的痛苦，太開心！」全光輝說，最近國外也有用可樂治療胃結石的案例，用可樂治療的原理在於，可樂是碳酸飲料，當中的氣體、酸性液體對溶解食物性結石有一定效果，但可樂療法不是每個患者都適用，前提是胃沒有潰瘍，否則大量飲用恐會導致胃穿孔，情況會變得更嚴重。