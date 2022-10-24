2023年式MAZDA CX-5因配備同級最完整的安全科技，及物超所值的商品編成，甫上市立即受到市場歡迎，為了讓駕乘者的用車生活更加自在，2023年式MAZDA CX-5主力銷售車型免費升級ALH智慧型頭燈，更配置多項領先同級的i-ACTIVSENSE 主動安全科技。

1.MAZDA CX-5除了最具品牌識別度的晶艷魂動紅、鋼鐵灰兩款車色外，2023年式MAZDA CX-5首度導入能呈現如絲綢般光滑的緞(糸段)面質感全新車色「雪幻白」，圖為頂規25T AWD Signature版，售價為148.5萬元，車色則為接單生產的鋯石棕車色。（陳大任攝）

秉持不斷精進安全科技配備與極致駕馭體驗的初衷，2023年式MAZDA CX-5強化升級，提供車主無後顧之憂的主動安全科技，尤其主力車型免費升級ALH智慧型頭燈，能有效提升夜間行車的照明視野，也避免造成其他車輛的眩光干擾，全面守護駕乘者及其他用路人的安全。

台灣馬自達表示，「安全」始終是消費者購車時最主要的考量因素，除了打造充滿駕馭樂趣的座駕，更重視提高駕駛者的自信心與安全感。許多研究表明，駕駛者在夜間行駛處於較差照明條件，造成夜間發生道路交通事故的比例較高，若駕駛者能擁有更清晰的視野，則能降低事故發生機率，從而減少發生碰撞及造成傷害的可能性。

2.人性化車室環境兼顧駕馭樂趣與直覺操作。（陳大任攝）

3.儀表中央顯示與Mi-Driver駕駛模式同步，圖為OFF-ROAD模式。（陳大任攝）

4.儀表中央顯示與Mi-Driver駕駛模式同步，圖為SPORT模式。（陳大任攝）

5.支援Android Auto與Apple CarPlay連結。（陳大任攝）

6.排檔座前方可置放手機並提供無線充電。（陳大任攝）

傳統車燈設計僅具備單一方向性，光線只能投射向車輛正前方，如遇夜間行駛於綿延彎曲的山路時，車燈往往僅能投射在山壁上，駕駛無法及時應對轉彎後的道路狀況，而最新的ALH（Adaptive LED Headlights）智慧型頭燈，以感應器辨識前方路況，配合行車速度自動調整三種光形模式，並可依方向盤轉向角度，提供多達六種照射角度，減少照明死角。

當車速大於40km/h時，防眩光遠光燈能動態遮蔽部分光束以保護對向或前方駕駛者的視線，減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感；車速低於40km/h時則切換為近光燈；在高速公路行駛時速超過95km/h時，ALH可將頭燈的照明角度向上提升，強化照明距離，確保駕乘者擁有最佳的清晰視野。

MAZDA CX-5常販車型配置多項領先同級的i-ACTIVSENSE主動安全科技，搭載MRCC全速域主動車距控制巡航、CTS巡航模式車道維持輔助、具備偵測行人功能的SBS智慧前行煞車輔助、LDWS車道偏移警示、BSM盲點偵測等系統虫，以及HBC遠近光燈自動調節和LAS車道偏移防止系統搭配LDWS車道偏移警示系統，提供車主安心的駕馭感。

7.前座椅具電動調整、記憶功能，還有貼心的通風功能。（陳大任攝）

8.全車採用舒適豪華的Nappa皮椅。（陳大任攝）

9. 中央扶手內有2個USB-C插孔。（陳大任攝）

10.2023年式MAZDA CX-5 25T AWD Signature版車尾造型。（陳大任攝）

試駕車為頂規25T AWD Signature版，外觀搭配Signature專屬車身同色環車護板，動力心臟具備230ps/42.8kgm的2.5L渦輪引擎，油耗表現為11.6km/L，並搭配i-ACTIV AWD智慧型四輪傳動，提供輕越野能力，內裝配置雙開式電動天窗以及豪華的實木飾板與舒適的Nappa皮椅，雙前座還具備電動調整與通風功能，是款超越進口同級的超值座駕。