ESG+低碳經濟，已經是全球投資的新風向，減碳成為全球共識，低碳投資長線趨勢確立。低碳不僅是主題投資也是主流投資及趨勢投資，具有「長線保護短線，短線希望無限」的特質。3個W投資法，教你如何讓投資時機、風向都選在正確的位置，讓小資變身好野人。

第一個W(WHY)：為何現在是進入市場投資的好機會？

瑞銀全球永續組合基金暫定經理人陳碩存表示，第一個是季節性效應。根據瑞銀投信統計，自1936年以來，各季度標普500指數報酬率統計。第四季平均表現相對較佳，且有較高的正報酬機率。

物極必反效應：投資人情緒悲觀至極時通常有投資機會浮現，根據散戶投資人情緒指數(AAII)調查顯示，位目前投資人悲觀比例於歷史高點。以過去統計料來看，在投資人情緒較悲觀時進場投資標普500指數投資6個月，將有機會獲得正報酬。技術面：近期標普500指數周K線圖正進行打底第二隻腳，在日前價跌量增的盤勢上相對價格有機會支撐。

第二個W(WHO)：富貴要人幫，貴人在那裡？

低碳長線投資趨勢：預計在未來20-30年可能將有100兆-150兆美元資金流入(約為美國7倍的GDP)。中國和美國在減碳共識上基本是一致的。

政治局勢塵埃落定：10月份中國二十大加上美國11月期中選舉結束後。可能有中美領袖會面機會，中美經貿關係有機會舒緩，預期有機會放鬆較緊縮的政策。很多的法人投資機構，以及主權或是退休基金等，都把這些ESG評分高的標的當作非投不可的對象。所以這些企業可以說是有基本面，又有資金面、更有未來投資減碳法規的支持，所以後勢看好。

第三個W(WHAT)：什麼是投資標的物的獲利方程式？

企業為了達到減碳目標，通常會透過3個方向來落實：1.節能、2.購能、3.創能。這三個面向，也就創造了ESG+低碳新經濟的到來。首先，節能誘發企業在製程上及終端產品減少碳排，節能型產品或是產品具有環保回升成份成為王道。其次購能，未來各國可能課徵碳稅，或是可能需要藉由交易獲得排碳的權利，排碳(碳權)未來將成為一個特權，因為排碳是需要付出代價(有貨幣價值)，企業在營運過程中如能減少排碳，就可以有助於減少成本；但減碳是漸進式的，企業在零碳排的過程中，購能是必要的配套方案。最後則是創能，包括太陽能、風電、地熱、氫能和生質能等，企業創能除了自用外，也能外售，形成減碳的正循環。

瑞銀投信將在2022年10月24日到10月28日募集瑞銀全球永續組合基金，預定投資的標的之一，包含ETF。其ETF主要是追蹤MSCI SRI低碳指數(客製化指數)，同時滿足以下條件：「選擇」所有成分股ESG排名前25%的標的；「排除」所有成分股碳密度排放前10%；同時指數連結單一股票權重不會超過5%。