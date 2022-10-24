貨櫃車因未拉手剎車，車身不斷往前滑行，直接擋住大馬路雙向道路，所幸其他駕駛見狀都停在路中，未發生意外，駕駛也見狀衝出超商移車。（翻攝自臉書「爆料公社二館」）

這樣的三寶，下次還能這麼幸運？一名貨櫃車駕駛日前把車停靠路邊，進去一旁超商內，沒想到車輛因未拉手剎車，車身不斷往前滑行，直接擋住大馬路雙向道路，所幸其他駕駛見狀都停在路中，未發生意外，貨櫃車駕駛也趕緊衝出來，跑到駕駛座順利移開車子，驚悚影片在網路上曝光。

一名網友在臉書「爆料公社二館」分享事發影片，當時該輛貨櫃車停靠在路邊，駕駛下車後到一旁便利商店，不料因忘記拉手剎車，貨櫃車當場不斷往前挪移，先是佔據一整個單向車道，接著車身又不斷往前，又擋住另一方向的車道，嚇得路上駕駛全停在路中，後來才有車輛鑽空隙離開。

貨櫃車因未拉手剎車，車身不斷往前滑行，直接擋住大馬路雙向道路，所幸其他駕駛見狀都停在路中，未發生意外，駕駛也見狀衝出超商移車。（翻攝自臉書「爆料公社二館」）

該貨櫃車不斷緩慢往前，幾乎已佔據另一車道，嚴重影響交通，駕駛事後才衝出超商，快步跑去駕駛座將車輛移開，驚悚過程全被監視器拍下，原PO提到「學長忘了拉手煞車，人跑去便利商店，這樣到底要用哪一條交通法規來處理？」

網友留言「還好沒釀事，這種三寶駕照應該吊銷，連手剎車也可以忘記拉」、「真的祖宗保佑，居然一點事都沒有」、「這是目前今年最幸運的學長吧」、「真是命大，沒出車禍，不然就賠不完了」、「這該吊銷駕照了吧，想想去年有台車滑到火車鐵軌上，有夠恐怖」、「也太好運，下次可沒這麼幸運了」、「所以呀！三寶也能拿職業駕照！台灣真是一個很好考駕照的地方」、「根本公共危險」。