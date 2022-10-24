南韓24日指控北韓商船越界，南韓軍方隨即開槍示警驅離。

南韓軍方今（24）日表示，一艘北韓商船今日凌晨向南越過北方界線，南韓軍方開槍驅離並廣播示警，隨後北韓軍方也指控南韓戰艦越界，並且發射10枚火砲警告驅離。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今日表示，一艘北韓商船在當地時間凌晨3時42分左右，越過朝鮮半島西部海域白翎島北西方向約27公里處的北方界線（NLL），南韓軍方認為商船越界已屬於「侵犯」行為，隨即廣播示警、開槍驅離。

隨後北韓人民軍總參謀部也發布聲明，指控一艘南韓海軍護衛艦在3時50分左右，以打擊不明船隻為藉口，侵犯北韓控制的海上軍事分界線2.5至5公里，北韓軍方隨後於5時15分發射10枚砲彈警告，並且嚴正警告南韓近期在地面發起的「炮擊挑釁、擴音器挑釁」，「以及侵犯海域挑釁。」

南韓軍方證實偵測到北韓發射10枚火砲，指控北韓的挑釁已經違反《九一九軍事協議》，並且危害朝鮮半島及國際社會的和平、穩定。

韓聯社指出，北韓船隻經常向南侵犯北方界線，長久以來平壤持續要求北方界線向南移。

分析指出，北韓商船在中國大陸二十大會議閉幕隔日越界，並且針對南韓的防衛發射砲彈回擊，很有可能是故意挑釁。

南韓軍方則認為，北韓一連串試射彈道飛彈、戰機在軍事分界線附近飛行、在海上緩衝區砲擊，除了挑釁外，也是為了試探南韓軍方的戒備狀態。