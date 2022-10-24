第57屆金鐘獎「戲劇類」圓滿結束，其中演員楊祐寧分別以《華燈初上》和《良辰吉時》雙料入圍金鐘獎戲劇最佳男主角和迷你劇集男主角，沒想到卻雙雙槓龜。他在昨(23)日發文，透露敗給「影帝」陳亞蘭的關鍵，竟然是因為「梅子」。

楊祐寧在臉書發文，談起昨晚金鐘獎廣告破口時，各家妝髮湧入替藝人補妝調髮遞水塞糖，他的化妝師拿了一包梅子給他，「整晚戴著口罩，嘴裡就想含個酸酸甜甜的味道，於是我也分給前前後後的主角們」

楊祐寧透露，當時亞蘭姐剛好去換衣服，沒吃到梅子，而其他有入圍男主角獎、男配角獎的人都吃了梅子，只有沒吃到梅子的陳亞蘭獲得影帝，也讓他自嘲「然後聽到有人說就是因為梅子，我們現在只能望梅止渴了」，最後他也笑說，「對不起，都怪我，梅什麼梅啦，幹嘛不帶粽子」，更在文末Hashtag「錘子和烏龜」的表情符號，表示「槓龜」。

這件趣事也釣出許多藝人留言，曾寶儀笑道「被你笑死，早知道cue完郭哥上台我就cue你」、路嘉怡說：「你說！這時候嘴裏是不是含著梅子？」，而拿下本屆金鐘視帝的陳亞蘭也留下祝福之語，「謝謝祐寧哥，您在大家的心目中是最棒的，包含我！」、「我們因為豬大哥而結緣認識，希望下次能有機會與您合作！」