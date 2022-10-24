鴻華公司總經理特助郭耀聰(左)將結合金門大橋意象的Model T電巴模型交付給縣長楊鎮浯(右)，完成交車儀式(于家麒攝)

Model T電巴，由國人自主研發設計，外觀簡約、造型時尚(于家麒攝)

Model T電巴內裝車廂空間導入人因理念規劃，塑造更佳的寧靜度及舒適度(于家麒攝)

縣長楊鎮浯(右)及與會貴賓試乘Model T電巴，針對細部設計交流意見(于家麒攝)

Model T電巴交車後隨即搭載與會貴賓搶先體驗試乘，行致慈堤與金門大橋合影留念(于家麒攝)

時尚酷炫的Model T電巴上路試駕，沿路吸引路人驚艷目光，立刻被拍下上傳社群軟體引起話題(于家麒攝)

由鴻華先進科技公司研發設計的2輛Model T電動巴士已運抵金門，並於昨(23)日在金門縣府前廣場舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，由鴻華公司總經理特助郭耀聰將結合金門大橋意象的Model T電巴模型交付給縣長楊鎮浯，完成交車儀式，也宣示Model T電巴將於大橋通車後正式投入金烈路線的接駁營運。

出席參加活動的貴賓包括縣長楊鎮浯、副縣長李增財、秘書長陳祥麟；金湖鎮長陳文顧、縣議員洪成發、蔡水游、金城鎮代表會主席陳天成、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金酒公司監察人洪麗萍、縣府各單位首長以及鴻華先進科技公司總經理特助郭耀聰等貴賓，共同啟動交車儀式。

縣長楊鎮浯表示，近年來響應低碳島政策，縣府積極推動各項低碳建設及措施，落實金門成為低碳示範島。特別感謝永齡基金會，在今(2022)年6月17日蒞臨與縣府簽訂「家用PCR檢測儀合作備忘錄」活動，開啟了與鴻華公司在低碳運輸領域的交流契機，遂達成以Model T電巴合作試營運的共識。

楊鎮浯也期勉車船處後續擴大電巴的營運範圍，除提升車樁比等配套設備建置，服務品質也需要跟上，扣合中央「2030年市區公車全面電動化」政策，積極爭取中央補助，分階段有序發展縣內公共運輸載具電動化之目標。

鴻華總經理特助郭耀聰說，鴻華公司致力開發、打造可作為MIT代表的電動巴士，推出首款的Model T電巴，由國人自主研發設計，外觀採用簡約時尚造型，內裝搭載智慧化科技應用，車廂空間導入人因理念規劃，塑造更佳的寧靜度及舒適度，可為乘客帶來有別於傳統公車的搭乘感受，亦可配合國家淨零碳排政策。未來也將持續和政府合作，攜手打造低碳運輸環境，推動金門公共交通轉型升級。

車船處長吳志偉表示，Model T電巴已由處內駕駛先行試駕，其行駛當下平穩無躁且整合儀表系統等智能駕乘屬性，令人十分驚豔。公車電動化乃未來大眾運輸發展趨勢，鑑於金門村里聚落分佈較為零散，道路系統串聯規劃上也有別於其他都會區型態，引進電巴宜審慎以對，需進行不同道路場域環境下行駛數據資料的蒐集與分析，搭配後端建構的智能平台系統技術運用所產製統計成果及乘客意見等多方回饋管道，整合後提供車船處未來持續爭取中央經費挹注電動公車政策推動與採購策略之參考。

吳志偉也說，因應金門大橋通車在即，已會同專業團隊規劃完成大小金門的公車路網，將新增烈嶼鄉內2條及大小金門6條便捷的公車路線，而Model T電巴後續研議優先投入新增「15路」系列金烈幹線公車營運行列，初期規劃由金城車站發車，沿途行經金門大橋，乘客可穿梭於大橋間一覽橋面上的風光，繞行烈嶼各景點後返程，歡迎想要嘗鮮的鄉親旅客或公車迷持續關注車船處訊息，屆時一起來體驗Model T電巴的魅力。