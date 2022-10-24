櫃檯買賣中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，根據統計，今年已有38檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣962.74億元，且尚有4家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續上櫃掛牌。

為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，截至10月18日止已有38檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣962.74億元，而流通在外發行檔數為121檔，發行餘額為新台幣3483.60億元，且尚有4家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續上櫃掛牌。

在綠色債券部分，截至111年10月18日止，國內綠色債券流通在外共計86檔，發行餘額達新台幣2450.75億元，今年已發行22檔，發行總金額合計為新台幣643.23億元，包括台積電(2330)公司發行新台幣254億元(7檔)、德意志銀行發行4.6億美元、法國巴黎銀行台北分行發行新台幣22億元(2檔)、世界先進公司發行新台幣10億元、永豐銀行發行新台幣20億元、北富銀發行新台幣10億元、台電發行新台幣64億元(2檔)、瑞士信貸倫敦分行發行0.15億美元、玉山銀行發行新台幣73億元、東方匯理銀行台北分行發行新台幣14億元、光洋科發行新台幣8億元(2檔)、上海商銀新台幣10億元及法國外貿銀行發行0.8億美元，另有德意志銀行、台積電及遠東新世紀分別於3月15日、9月2日及9月26日取得綠色債券資格認可。