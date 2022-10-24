美股大漲、禁空令發威，台股今（24日）以12913.58點開出，隨後大漲逾200點重返萬三，台積電漲8元，觸及397.5元，聯發科觸及588元，上漲22元，航運三雄長榮、萬海及陽明強拉超過將近5%，金融族群也出現超過1%的漲幅。

台股上周五再度下挫，終場大跌126.90點，收在12819.20點，成交值為1566.44億，三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超66.07億，自營商賣超12.8億，投信買超9.07億，外資及陸資賣超62.34億。

連日大跌後，上周五傍晚，金管會宣布即日起實施禁空令，個股跌幅達3.5%，隔天不得以低於前一交易日收盤價放空。上周五上市櫃股票跌幅達3.5%者，上市105檔、上櫃47檔共152檔，今投資者將不得以低於收盤價進行放空。

美股四大指數周五大漲，道瓊上漲748.96點（或2.47%）至31082.56點，那斯達克指數勁揚244.92點（或2.31%）至10859.72點，標普500指數漲86.97點（或2.37%）至3752.75點，費城半導體大漲83.47點（或3.70%）至2336.69點。